Mirtha Legrand y Susana Giménez juntas: las fotos del gran evento donde reaparecieron las hermanas Tinelli en medio del escándalo

Otros de los famosos que también dijeron presentes en la gala fueron: Carolina Pampita Ardohain, El Pollo Álvarez y Tefi Russo, Benjamín Amadeo, Emilia Attias y Guillermo Freire, Roberto Moldavsky, Teté Coustarot, Graciela Borges y Juan Cruz Bordeau, Fernando Dente y Damián Betular, Mauricio Macri y Juliana Awada, entre otros.

Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre la interna familiar que destapó su hija Juanita

"Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada", comenzó el conductor Marcelo Tinelli desde su cuenta en X tras el revuelo que generó el posteo de su hija Juanita Tinelli del fin de semana.

"Con paciencia, charlas y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre", continuó el conductor desde su cuenta en la red social.

"Gracias a todos mis hijos. Gracias Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre. Gracias flaco hermoso Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así. Gracias Juani por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Te amo. Y gracias a Guille, Sole y Pau, mis ex mujeres , porque cada una con su posición y su mirada, aunque sea crítica, o favorable, me hacen bien. Solo deseo que esta familia hermosa esté siempre unida y en paz. Y si a alguno he lastimado con mis actos, les pido disculpas", continuó un movilizado Marcelo Tinelli.

"Amo a mis cinco hijos, son la razón de mi vida. Que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo. Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así. Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá, porque el tema ya es público. Ojalá pronto estemos juntos todos", finalizó sobre el complicado momento que atraviesa en su familia.