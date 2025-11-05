Mirtha Legrand y Susana Giménez juntas: las fotos del gran evento donde reaparecieron las hermanas Tinelli en medio del escándalo
Las conductoras Mirtha Legrand y Susana Giménez se volvieron a ver en un evento donde también estuvieron Micaela y Candelaria Tinelli en medio de la interna familiar.
5 nov 2025, 10:05
Mirtha Legrand y Susana Giménez juntas: las fotos del gran evento donde reaparecieron las hermanas Tinelli en medio del escándalo
Mirtha Legrand y Susana Giménez se volvieron a encontrar junto a varios famosos más en un gran evento que organizó un reconocido restaurante de la zona de Costanera en la Ciudad de Buenos Aires.
Con motivo del 60° aniversario del local gastronómico, varias personalidades del mundo del espectáculo y también de la polémica se dieron cita el martes por la noche en el lugar para disfrutar de una gran velada con una inmejorable vista del río.
Mirtha Legrand fue una de las primeras figuras en llegar al lugar acompañada de su hija Marcela Tinayre. Por su parte, Susana Giménez hizo lo propio con Mercedes Sarrabayrouse, posando juntas para los flashes fotográficos.
Quienes también dijeron presentes en el evento en medio de la fuerte interna familiar que estalló en los últimos días tras el posteo de Juanita Tinelli fueron Candelaria y Micaela Tinelli.
Otros de los famosos que también dijeron presentes en la gala fueron: Carolina Pampita Ardohain, El Pollo Álvarez y Tefi Russo, Benjamín Amadeo, Emilia Attias y Guillermo Freire, Roberto Moldavsky, Teté Coustarot, Graciela Borges y Juan Cruz Bordeau, Fernando Dente y Damián Betular, Mauricio Macri y Juliana Awada, entre otros.
Mirá las fotos.
RS Fotos
Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre la interna familiar que destapó su hija Juanita
"Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada", comenzó el conductor Marcelo Tinelli desde su cuenta en X tras el revuelo que generó el posteo de su hija Juanita Tinelli del fin de semana.
"Con paciencia, charlas y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre", continuó el conductor desde su cuenta en la red social.
"Gracias a todos mis hijos. Gracias Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre. Gracias flaco hermoso Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así. Gracias Juani por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Te amo. Y gracias a Guille, Sole y Pau, mis ex mujeres , porque cada una con su posición y su mirada, aunque sea crítica, o favorable, me hacen bien. Solo deseo que esta familia hermosa esté siempre unida y en paz. Y si a alguno he lastimado con mis actos, les pido disculpas", continuó un movilizado Marcelo Tinelli.
"Amo a mis cinco hijos, son la razón de mi vida. Que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo. Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así. Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá, porque el tema ya es público. Ojalá pronto estemos juntos todos", finalizó sobre el complicado momento que atraviesa en su familia.