Jubilados ANSES marzo 2026: fechas de cobro y montos actualizados

Para jubilaciones que no superan el haber mínimo, el cronograma es el siguiente:

DNI terminados en 0 , 9 de marzo

DNI terminados en 1 , 10 de marzo

DNI terminados en 2 , 11 de marzo

DNI terminados en 3 , 12 de marzo

DNI terminados en 4 , 13 de marzo

DNI terminados en 5 , 16 de marzo

DNI terminados en 6 , 17 de marzo

DNI terminados en 7 , 18 de marzo

DNI terminados en 8 , 19 de marzo

DNI terminados en 9, 20 de marzo

En el caso de haberes superiores al mínimo, las fechas se concentran en la segunda parte del mes:

DNI terminados en 0 y 1 , 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3 , 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5 , 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7 , 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9, 30 de marzo

¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES en marzo 2026?

Con el incremento confirmado, los jubilados de ANSES reciben los siguientes valores de referencia durante marzo:

Jubilación mínima: $369.600,88

Bono extraordinario: $70.000

Total para la mínima: $439.600,88

En tanto, la jubilación máxima asciende a aproximadamente $2.487.063,95 y no incluye refuerzo adicional.

Estos montos corresponden a la liquidación de marzo y se depositan según el calendario de pagos publicado por el organismo previsional.

¿Por qué aumenta la jubilación en marzo?

El incremento aplicado por ANSES responde al mecanismo de movilidad vigente establecido por el Decreto 274/24. Esta normativa define que las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El porcentaje aplicado en marzo, del 2,88%, surge de la inflación registrada previamente y determina el nuevo valor de los haberes previsionales.

¿Quiénes reciben el bono de $70.000 de ANSES?

El bono extraordinario de $70.000 está dirigido principalmente a quienes perciben ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

El refuerzo alcanza a:

Jubilados que cobran la mínima

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

El pago se realiza de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante ANSES.