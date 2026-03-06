En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

Jubilados ANSES marzo 2026: fechas de cobro y montos actualizados

ANSES confirmó el calendario de pagos de marzo 2026 para jubilados y pensionados junto con los nuevos montos actualizados por movilidad. El aumento y el refuerzo modifican el ingreso total que recibirán los beneficiarios según el nivel de haber y la terminación del DNI.

En marzo de 2026, ANSES y los jubilados vuelven a quedar en el centro de la agenda previsional por la actualización de haberes y la publicación del calendario de pagos. El organismo confirmó un aumento del 2,88% y el pago de un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben ingresos más bajos.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasa a $369.600,88, mientras que la jubilación máxima se ubica en aproximadamente $2.487.063,95. El refuerzo se deposita junto con el haber mensual y en la misma fecha del calendario habitual.

Para quienes cobran el haber mínimo, el monto total de marzo se eleva a $439.600,88 con el bono incluido. El pago es automático y se acredita directamente en la cuenta bancaria donde cada titular percibe su prestación.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES en marzo 2026 según el DNI?

El calendario de ANSES para jubilados organiza las fechas de pago según la terminación del documento nacional de identidad.

Para jubilaciones que no superan el haber mínimo, el cronograma es el siguiente:

  • DNI terminados en 0, 9 de marzo

  • DNI terminados en 1, 10 de marzo

  • DNI terminados en 2, 11 de marzo

  • DNI terminados en 3, 12 de marzo

  • DNI terminados en 4, 13 de marzo

  • DNI terminados en 5, 16 de marzo

  • DNI terminados en 6, 17 de marzo

  • DNI terminados en 7, 18 de marzo

  • DNI terminados en 8, 19 de marzo

  • DNI terminados en 9, 20 de marzo

En el caso de haberes superiores al mínimo, las fechas se concentran en la segunda parte del mes:

  • DNI terminados en 0 y 1, 20 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3, 25 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5, 26 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7, 27 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9, 30 de marzo

¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES en marzo 2026?

Con el incremento confirmado, los jubilados de ANSES reciben los siguientes valores de referencia durante marzo:

  • Jubilación mínima: $369.600,88

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total para la mínima: $439.600,88

En tanto, la jubilación máxima asciende a aproximadamente $2.487.063,95 y no incluye refuerzo adicional.

Estos montos corresponden a la liquidación de marzo y se depositan según el calendario de pagos publicado por el organismo previsional.

¿Por qué aumenta la jubilación en marzo?

El incremento aplicado por ANSES responde al mecanismo de movilidad vigente establecido por el Decreto 274/24. Esta normativa define que las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El porcentaje aplicado en marzo, del 2,88%, surge de la inflación registrada previamente y determina el nuevo valor de los haberes previsionales.

¿Quiénes reciben el bono de $70.000 de ANSES?

El bono extraordinario de $70.000 está dirigido principalmente a quienes perciben ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

El refuerzo alcanza a:

  • Jubilados que cobran la mínima

  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

El pago se realiza de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante ANSES.

