Jubilados y AUH: la novedad de ANSES por la suba del salario mínimo y el impacto en 5 prestaciones

Prestación por Desempleo

Las personas que cobran la Prestación por Desempleo, destinada a quienes fueron despedidos sin causa, reciben un haber que varía entre el 50% y el 100% del SMVM. De esta forma, durante noviembre, el rango será de $161.000 a $322.000.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Uno de los requisitos para acceder a la AUH es que los titulares no perciban ingresos que superen el salario mínimo vigente.

Becas Progresar

Los beneficiarios de Progresar también están alcanzados por el nivel del SMVM, ya que el programa establece que el ingreso total del grupo familiar no puede superar tres salarios mínimos.

Programa Acompañar

El Programa Acompañar, destinado a mujeres y personas del colectivo LGBT+ que atraviesan situaciones de violencia de género, paga un monto equivalente al 100% del salario mínimo, por lo que cada aumento repercute de manera directa en el ingreso mensual de sus titulares.