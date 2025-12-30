Luciana Salazar explicó por qué presentó una foto íntima con Martín Redrado en la Justicia
La modelo habló sobre la imagen que habría sido usada como prueba en una audiencia y apuntó con dureza contra Martín Redrado. Escuchá lo que dijo.
Luciana Salazar rompió el silencio y se refirió públicamente a la polémica foto íntima con Martín Redrado que habría sido exhibida en una audiencia judicial y que, según trascendió, dejó al economista visiblemente incómodo frente a una jueza. La modelo dio su versión de los hechos y explicó el contexto en el que esa imagen habría salido a la luz.
El tema se instaló luego de que Cinthia Fernández contara al aire que la foto fue utilizada como prueba para desmentir la versión de Redrado, quien habría asegurado que su vínculo con Salazar estaba terminado desde hacía años. “Mostraron una imagen que demostraría que seguían viéndose y él se puso rojo”, lanzó la panelista en el programa La Mañana con Moria (El Trece).
Consultada directamente por Cinthia, Luli no negó el episodio, pero aclaró que la situación se dio en el marco de una causa mucho más compleja. Según explicó, todo ocurrió cuando Redrado la denunció por una supuesta extorsión, argumentando que continuó viéndola contra su voluntad. “Es una locura total. Da a entender que yo lo obligaba a estar conmigo. No se sostiene por ningún lado”, expresó, Salazar, indignada.
En ese sentido, Luciana remarcó que durante años mantuvo el vínculo en reserva y recordó que incluso lo llamaba “Mr. Big” para proteger su identidad. “¿Quién va a creer que yo extorsionaba a alguien que hablaba de mí en televisión mientras yo estaba expuesta bailando en ShowMatch?”, disparó.
Finalmente, la modelo sostuvo que la imagen habría sido mencionada por su abogado como ejemplo para demostrar que la relación seguía vigente y desmentir el relato del economista ante la Justicia. Tras escucharla, Moria Casán cerró el tema con una frase filosa: “Mucha toxicidad”, dijo.
Cuál es el requisito de Martín Redrado a Luciana Salazar para mantener a Matilda
El enfrentamiento judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado volvió a escalar en las últimas horas con una revelación que sorprendió incluso a quienes siguen de cerca el conflicto. Años después de la ruptura y con la disputa aún abierta, salió a la luz un dato que reaviva la polémica alrededor de la responsabilidad económica sobre Matilda.
Según trascendió, el economista habría planteado una exigencia particular para hacerse cargo de los gastos de la menor hasta que alcance la mayoría de edad. Esta supuesta condición, que no había sido conocida públicamente hasta ahora, generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y volvió a poner el foco sobre los acuerdos privados que existieron entre ambos.
La información fue revelada por Angie Balbiani en Puro Show (El Trece), donde aportó detalles sensibles del expediente judicial. En ese marco, la panelista aseguró que dentro de la causa penal figuran dos correos electrónicos enviados por Redrado a Salazar, los cuales darían cuenta de un alto nivel de participación del economista en las negociaciones previas.
“Tengo dos mails que Martín Redrado le mandó a Luciana Salazar y están incorporados en la causa, y prueban que él estaba muy involucrado. No fue fácil conseguirlos”, afirmó Balbiani al aire, dejando en claro que esos documentos podrían resultar determinantes en el avance del conflicto legal.