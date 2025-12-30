Luciana Salazar explicó por qué presentó una foto íntima con Martín Redrado en la Justicia

Finalmente, la modelo sostuvo que la imagen habría sido mencionada por su abogado como ejemplo para demostrar que la relación seguía vigente y desmentir el relato del economista ante la Justicia. Tras escucharla, Moria Casán cerró el tema con una frase filosa: “Mucha toxicidad”, dijo.

Cuál es el requisito de Martín Redrado a Luciana Salazar para mantener a Matilda

El enfrentamiento judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado volvió a escalar en las últimas horas con una revelación que sorprendió incluso a quienes siguen de cerca el conflicto. Años después de la ruptura y con la disputa aún abierta, salió a la luz un dato que reaviva la polémica alrededor de la responsabilidad económica sobre Matilda.

Según trascendió, el economista habría planteado una exigencia particular para hacerse cargo de los gastos de la menor hasta que alcance la mayoría de edad. Esta supuesta condición, que no había sido conocida públicamente hasta ahora, generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y volvió a poner el foco sobre los acuerdos privados que existieron entre ambos.

La información fue revelada por Angie Balbiani en Puro Show (El Trece), donde aportó detalles sensibles del expediente judicial. En ese marco, la panelista aseguró que dentro de la causa penal figuran dos correos electrónicos enviados por Redrado a Salazar, los cuales darían cuenta de un alto nivel de participación del economista en las negociaciones previas.

“Tengo dos mails que Martín Redrado le mandó a Luciana Salazar y están incorporados en la causa, y prueban que él estaba muy involucrado. No fue fácil conseguirlos”, afirmó Balbiani al aire, dejando en claro que esos documentos podrían resultar determinantes en el avance del conflicto legal.