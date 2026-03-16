Milei confirmó de cuánto es el aumento a jubilados

La fórmula de movilidad: cómo se calculan los aumentos

El incremento anunciado para abril se calcula a partir del IPC registrado en febrero, indicador que mide la evolución de los precios de bienes y servicios en todo el país.

Desde el Gobierno nacional sostienen que este mecanismo busca evitar que las jubilaciones pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, ajustando los haberes de forma mensual en función de la evolución del costo de vida.

De esta manera, cada nuevo dato de inflación publicado por el INDEC se transforma automáticamente en la referencia para actualizar jubilaciones, pensiones y diversas prestaciones sociales administradas por ANSES.

En este caso, el índice publicado marcó una inflación del 2,89%, porcentaje que se trasladará directamente al aumento de los haberes previsionales a partir del cuarto mes del año.

Cuánto cobrarán los jubilados en abril con el nuevo aumento

Con la actualización del 2,89%, el haber mínimo que reciben los jubilados tendrá una suba respecto de marzo.

Según los cálculos preliminares, la jubilación mínima pasará de $369.600,88 a aproximadamente $380.286,25.

Sin embargo, el ingreso final será mayor para gran parte de los beneficiarios, debido a la continuidad del bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para reforzar los ingresos de los adultos mayores.

De esta manera, los jubilados que perciben la mínima recibirán un total cercano a $450.286,25 en abril.

Este monto surge de sumar:

Jubilación mínima actualizada: alrededor de $380.286

Bono extraordinario: $70.000

El resultado es que ningún jubilado de la mínima cobrará menos de 450 mil pesos durante abril, una cifra que se convierte en uno de los ingresos previsionales más altos en términos nominales en los últimos años.

Cómo se paga el bono para jubilados y pensionados

Desde ANSES explicaron que el bono extraordinario no se aplica de manera idéntica para todos los beneficiarios.

El esquema funciona de la siguiente forma:

Quienes cobran la jubilación mínima reciben el bono completo de $70.000.

Aquellos que perciben un haber superior reciben un monto proporcional, que se reduce gradualmente hasta alcanzar el tope establecido.

Esto significa que el refuerzo funciona como un complemento destinado principalmente a los haberes más bajos, con el objetivo de reducir la brecha entre jubilaciones.

Según aclararon desde el organismo previsional, el sistema se aplica automáticamente en la liquidación mensual, por lo que los beneficiarios no necesitan realizar ningún trámite adicional para recibirlo.

Cuánto cobrarán los pensionados en abril

La actualización del 2,9% también impactará en las diferentes pensiones que paga el sistema previsional.

Los montos estimados para abril quedarían de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Haber mensual: $304.243,19

Con bono: $378.314,27

Pensiones No Contributivas

Haber mensual: $266.170,81

Con bono: $340.289,48

Pensión para Madres de 7 Hijos

Haber mensual: $380.312,63

Con bono: $454.359,00

Estas cifras reflejan el impacto del aumento y del refuerzo extraordinario en los distintos programas previsionales que administra ANSES.

Calendario de pagos de jubilaciones en marzo

Mientras se aguarda la liquidación de abril, los beneficiarios continúan cobrando los haberes correspondientes a marzo según el calendario oficial.

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

El impacto de los feriados en el cronograma de pagos

En el caso de quienes cobran jubilaciones superiores a la mínima, el calendario de pagos de marzo presenta algunos ajustes debido a la presencia de feriados nacionales.

El lunes 23 de marzo fue declarado día no laborable con fines turísticos, mientras que el 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha que recuerda a las víctimas de la última dictadura militar.

Como consecuencia, los pagos para este grupo de jubilados se iniciarán unos días más tarde de lo habitual, retomando el cronograma a partir del 25 de marzo.

Expectativa entre los jubilados por la evolución de los haberes

La confirmación del aumento para abril generó expectativa entre millones de jubilados y pensionados que siguen de cerca la evolución de sus ingresos frente al aumento del costo de vida.

En los últimos meses, el Gobierno implementó actualizaciones mensuales vinculadas al IPC, una política que busca mantener los haberes alineados con la inflación.

Sin embargo, distintos especialistas señalan que la recuperación del poder adquisitivo dependerá de la evolución de los precios en los próximos meses, ya que el incremento de los haberes sigue el ritmo de la inflación pero no necesariamente compensa pérdidas acumuladas.

Aun así, el hecho de que la jubilación mínima supere los $450.000 incluyendo el bono representa un alivio parcial para quienes dependen exclusivamente de estos ingresos.

Qué se espera para los próximos meses

El esquema de actualización mensual continuará vigente, lo que significa que cada nuevo dato de inflación determinará los próximos aumentos de jubilaciones y pensiones.

Si la tendencia inflacionaria continúa descendiendo, es posible que los incrementos porcentuales también sean menores, aunque esto dependerá del comportamiento de los precios en los próximos informes del INDEC.

En paralelo, persiste la incertidumbre respecto a la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que actualmente representa una parte significativa del ingreso total para millones de jubilados.

Hasta el momento, el Gobierno confirmó su pago para abril, pero no se descarta que en el futuro pueda modificarse su monto o su esquema de aplicación.