Milei confirmó el aumento para JUBILADOS en noviembre

Aumento de ANSES en noviembre: qué porcentaje se aplicará a las jubilaciones

El aumento de los haberes previsionales está vinculado con la variación del IPC nacional. Este mecanismo fue establecido mediante el Decreto 274/2024, que modificó el esquema de movilidad y dispuso actualizaciones mensuales basadas en la inflación informada por el INDEC.

La modalidad contempla un desfase de dos meses entre el período en el que se registran los precios y el momento en que el indicador se utiliza para ajustar las prestaciones. De esta manera, la inflación de septiembre funciona como referencia para calcular el incremento correspondiente a noviembre.

Con el índice del 1,9%, los beneficiarios ya cuentan con el dato central para estimar cuánto podrían cobrar el mes próximo. La aplicación de ese porcentaje permite proyectar los nuevos importes, aunque los valores definitivos deben verificarse con las disposiciones oficiales correspondientes.

El ajuste repercute sobre diferentes prestaciones previsionales y no solamente sobre los haberes mínimos. También alcanza a los beneficios que se calculan en función de la jubilación mínima y a otras prestaciones comprendidas en el régimen de actualización.

Para los jubilados, conocer el porcentaje con anticipación permite organizar los gastos mensuales, especialmente en rubros como alimentos, medicamentos, servicios y alquileres. No obstante, el incremento nominal debe analizarse en relación con la evolución del costo de vida para determinar cuánto cambia realmente el poder adquisitivo.

Jubilación mínima de ANSES en noviembre: cuánto se podría cobrar

Uno de los importes más consultados es el de la jubilación mínima, que funciona como referencia para una parte importante de los beneficiarios del sistema previsional.

Si se aplica el incremento del 1,9% sobre el haber mínimo de referencia de octubre de $435.748,51, el cálculo arroja un aumento aproximado de $8.279,22.

De esta manera, la jubilación mínima pasaría a ubicarse en torno a los $444.027,73 en noviembre, antes de considerar un eventual bono extraordinario.

Es importante distinguir entre una proyección matemática y un importe oficialmente confirmado. El monto definitivo depende de la base de cálculo que establezca la normativa aplicable y de la publicación de los valores correspondientes al período.

En este escenario, los jubilados que cobran el haber mínimo deberán prestar atención a dos componentes de sus ingresos: la actualización mensual y la posible continuidad del refuerzo económico.

La diferencia es significativa porque el bono, cuando se acredita, representa un complemento adicional al haber previsional y puede modificar el total que ingresa en la cuenta bancaria.

PUAM y pensiones no contributivas: cómo impactaría el aumento de noviembre

El ajuste mensual también repercute en otras prestaciones que administra ANSES. Entre ellas se encuentran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC), cuyos importes están vinculados con la jubilación mínima.

Tomando como referencia los valores estimados para noviembre y los porcentajes establecidos para cada prestación, las proyecciones quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: alrededor de $444.027,73.

PUAM: aproximadamente $355.222,18.

PNC por invalidez o vejez: cerca de $310.819,41.

PNC para madres de siete hijos: un importe equivalente a la jubilación mínima, de acuerdo con las condiciones del beneficio.

Estos valores son estimaciones calculadas a partir de la aplicación del 1,9% sobre los importes de referencia de octubre. No deben interpretarse como cifras oficiales definitivas para noviembre.

En el caso de la PUAM, la prestación equivale al 80% de una jubilación mínima. Por ese motivo, su importe se modifica cuando se actualiza el haber previsional de referencia.

Las pensiones no contributivas por invalidez y vejez también se calculan en relación con la jubilación mínima, mientras que la pensión destinada a madres de siete hijos equivale a ese haber básico, conforme a las reglas del programa.

El incremento porcentual no es el mismo monto en pesos para todos los beneficiarios. La suma que se agrega depende del importe que percibía cada persona antes de la actualización.

Bono de $70.000 para jubilados: qué se sabe sobre el pago de noviembre

Además del aumento por movilidad, una de las principales incógnitas para el próximo mes es qué ocurrirá con el bono de $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos.

Este refuerzo se viene utilizando para complementar los haberes previsionales más bajos. Su objetivo es mejorar el ingreso total de quienes cobran la mínima y de otros beneficiarios que reúnen las condiciones establecidas por el Gobierno.

Sin embargo, el porcentaje de inflación por sí solo no confirma la continuidad del adicional. Para conocer si se pagará en noviembre y cuáles serán las condiciones, será necesario contar con una decisión oficial.

Si se mantiene el bono completo de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, el ingreso total podría ubicarse en torno a los $514.027,73, tomando como base la proyección anterior.

La cifra es orientativa y no representa un monto confirmado por ANSES. También debe tenerse en cuenta que el Gobierno puede establecer condiciones específicas para determinar quiénes reciben el refuerzo y cómo se aplica a los beneficiarios con haberes superiores a la mínima.

Los principales puntos que deberán seguir los jubilados son:

La confirmación oficial del bono de $70.000 para noviembre.

El importe definitivo de la jubilación mínima.

Las condiciones que se establezcan para los beneficiarios con ingresos superiores al haber básico.

La publicación del calendario de pagos de ANSES para el próximo mes.

Hasta que se conozcan las disposiciones correspondientes, no es posible asegurar que el refuerzo se mantendrá sin modificaciones.

Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran los jubilados en octubre

Mientras esperan la actualización de noviembre, los jubilados y pensionados deben consultar las fechas de cobro correspondientes a octubre. ANSES organiza los pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el nivel del haber previsional.

El cronograma informado para octubre contempla fechas diferenciadas para quienes cobran hasta la jubilación mínima y para quienes perciben importes superiores.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Las fechas previstas para este grupo son las siguientes:

DNI terminado en 0: 8 de octubre.

DNI terminado en 1: 9 de octubre.

DNI terminado en 2: 13 de octubre.

DNI terminado en 3: 14 de octubre.

DNI terminado en 4: 15 de octubre.

DNI terminado en 5: 16 de octubre.

DNI terminado en 6: 17 de octubre.

DNI terminado en 7: 20 de octubre.

DNI terminado en 8: 21 de octubre.

DNI terminado en 9: 22 de octubre.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

Para quienes cobran haberes superiores al mínimo, el calendario informado establece las siguientes jornadas:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre.

Las fechas corresponden al cronograma de octubre incluido en la información de referencia y conviene verificarlas en los canales oficiales de ANSES antes de organizar un trámite o un retiro de dinero.

Cómo consultar la fecha de cobro y los próximos aumentos de ANSES

Los beneficiarios pueden revisar sus fechas de pago y la información sobre sus prestaciones a través de los canales digitales del organismo previsional.

Una de las opciones es ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde allí es posible consultar datos personales, prestaciones y otra información relacionada con los pagos.

También se recomienda seguir los anuncios oficiales para conocer los importes actualizados, las condiciones de los bonos extraordinarios y el calendario correspondiente a noviembre.

En síntesis, la inflación de septiembre del 1,9% constituye la referencia para la próxima actualización de las jubilaciones y pensiones. Con ese dato es posible realizar estimaciones sobre los nuevos haberes, pero todavía es necesario distinguir las proyecciones de los montos que finalmente establezca la normativa.

Para los jubilados que cobran la mínima, la definición sobre el bono de $70.000 será especialmente importante: de ella dependerá una parte sustancial del ingreso total que podrían recibir durante noviembre.