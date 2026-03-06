Milei detalló las fechas de pago para pensionados en marzo

El mecanismo fue implementado durante la gestión del presidente Javier Milei, modificando el sistema anterior que establecía actualizaciones trimestrales. Con este nuevo esquema, los haberes se ajustan todos los meses de acuerdo con la evolución de los precios, lo que busca reducir el impacto de la inflación sobre los ingresos de los beneficiarios.

Según explicaron desde el organismo previsional, el objetivo del ajuste mensual es evitar que los jubilados y pensionados pierdan poder de compra entre un aumento y otro. De esta manera, el índice de inflación del mes anterior se convierte en el parámetro que define el incremento.

Este sistema implica que cada mes los montos de las prestaciones cambian, lo que obliga a millones de personas a consultar periódicamente cuál será el valor actualizado de sus haberes.

Cuánto cobrarán los pensionados en marzo

Con la aplicación del aumento del 2,88%, los montos de las principales pensiones administradas por ANSES registrarán una suba respecto al mes anterior.

Entre los valores confirmados se encuentran:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $106.251,20

Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez: $92.969,80

Pensiones para madres de siete hijos o más: $132.814

En el caso de la PUAM, el haber continúa representando el 80% del valor de una jubilación mínima, tal como lo establece la normativa vigente. Esta prestación está dirigida a personas mayores de 65 años que no cuentan con los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación tradicional.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) están destinadas a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social o presentan condiciones de salud que les impiden trabajar.

En todos los casos, los montos se acreditarán directamente en las cuentas bancarias o medios de cobro habituales de cada beneficiario, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El bono de $70.000 seguirá vigente en marzo

Además del aumento mensual, el Gobierno nacional confirmó la continuidad del bono extraordinario de 70.000 pesos, una asistencia económica que se viene otorgando a jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos.

Este refuerzo tiene como objetivo complementar los ingresos de quienes cobran la jubilación mínima o pensiones equivalentes, buscando amortiguar el impacto del aumento de precios en la economía cotidiana.

El bono será depositado automáticamente junto con el haber mensual, por lo que los beneficiarios no deberán realizar ningún tipo de gestión adicional para recibirlo.

En la práctica, esto significa que muchos pensionados que perciben el haber mínimo superarán ampliamente los 150.000 pesos de ingreso total durante marzo, sumando el monto de la prestación y el refuerzo extraordinario.

Desde el Gobierno explicaron que la continuidad de esta ayuda responde a la necesidad de sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables del sistema previsional, especialmente en un contexto económico que todavía muestra niveles de inflación elevados.

El calendario de pagos para pensionados

Uno de los puntos que generaba dudas entre los beneficiarios era si el calendario de pagos se vería alterado por la presencia de un feriado nacional durante el mes de marzo.

Sin embargo, desde ANSES aclararon que el cronograma se desarrollará con total normalidad, sin modificaciones respecto al esquema previamente anunciado.

Como ocurre habitualmente, las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI, un sistema que permite distribuir los pagos de manera ordenada para evitar saturaciones en bancos y cajeros automáticos.

El calendario confirmado para marzo es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: cobran a partir del lunes 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: cobran desde el martes 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: cobran a partir del miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: cobran desde el jueves 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: cobran a partir del viernes 13 de marzo

De esta manera, los pensionados serán uno de los primeros grupos del sistema previsional en comenzar a percibir sus haberes durante marzo, lo que representa una ventaja para muchos hogares que dependen de estos ingresos para afrontar gastos básicos.

Cómo consultar el lugar y la fecha exacta de cobro

Aunque el calendario general ya está definido, ANSES recomienda que los beneficiarios verifiquen la información personalizada a través de sus canales oficiales.

Esto puede hacerse de distintas maneras:

Ingresando al sitio web oficial de ANSES

Utilizando la aplicación móvil del organismo

Consultando en la línea telefónica gratuita 130

Revisando la sección “Mi ANSES” con número de CUIL y clave de seguridad social

A través de estas herramientas, los beneficiarios pueden confirmar el día exacto de acreditación, el banco asignado y el medio de pago disponible.

Además, el sistema también permite consultar recibos de haberes, actualizar datos personales y realizar distintos trámites previsionales sin necesidad de acudir a una oficina.

Un sistema previsional en permanente actualización

El calendario de pagos de marzo refleja el funcionamiento del actual esquema de movilidad previsional, que desde 2024 ajusta las prestaciones mensualmente en función de la inflación.

Este sistema fue impulsado con el objetivo de reducir el desfase entre el aumento de precios y los ingresos de jubilados y pensionados, una problemática que durante años afectó al sistema previsional argentino.

Sin embargo, especialistas señalan que la actualización por inflación no necesariamente implica una mejora real del poder adquisitivo, sino que busca principalmente evitar que los ingresos pierdan valor frente al aumento del costo de vida.

En cualquier caso, para millones de personas que dependen de estas prestaciones, cada anuncio de aumento o refuerzo económico representa una información clave para planificar su economía doméstica.

Expectativa por los próximos aumentos

Mientras se implementa el calendario de pagos de marzo, muchos beneficiarios ya comienzan a mirar hacia los próximos meses.

Esto se debe a que, bajo el esquema actual, cada dato de inflación mensual anticipa cuál será el aumento del mes siguiente, lo que permite proyectar con cierta anticipación la evolución de los haberes.

Si la inflación mantiene niveles similares a los registrados recientemente, los incrementos previsionales seguirán aplicándose mes a mes, aunque el impacto real dependerá de la evolución general de la economía.

Por ahora, lo confirmado es que los pensionados comenzarán a cobrar desde el 9 de marzo, con haberes actualizados y el refuerzo económico incluido.

Para miles de hogares en todo el país, este ingreso continúa siendo una herramienta fundamental para afrontar gastos cotidianos, desde alimentos y medicamentos hasta servicios básicos.