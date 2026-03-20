Milei y un anuncio que dejó helado a todos los jubilados

Cuánto cobrarán los jubilados en abril con el nuevo esquema
Con el ajuste aplicado, la jubilación mínima se ubica en $380.319, cifra que se complementa con un bono extraordinario otorgado por el Gobierno nacional.
Detalle de ingresos para abril:
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Jubilación mínima: $380.319
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Bono de refuerzo: $70.000
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Total garantizado: $450.319
Este bono, que se mantiene en valores similares a los meses anteriores, tiene como objetivo reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos. Sin embargo, no se trata de un monto uniforme para todos.
Aquellos jubilados que superan la mínima recibirán un bono proporcional, calculado de manera tal que el ingreso total no exceda el tope establecido de $450.319. Esto implica que, a medida que el haber aumenta, el bono disminuye progresivamente hasta desaparecer.
Qué pasa con la PUAM y las Pensiones No Contributivas
El esquema también contempla a otros grupos dentro del sistema previsional:
Estos beneficios, destinados a personas en situación de vulnerabilidad o sin los años de aportes necesarios, también reciben el refuerzo económico bajo condiciones similares a las de la jubilación mínima.
Calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados en abril
Como es habitual, el cronograma de pagos se organiza en función de la terminación del DNI. De esta manera, se busca ordenar la acreditación de haberes y evitar aglomeraciones en entidades bancarias.
Jubilados y pensionados con haberes mínimos
El calendario para quienes perciben el haber mínimo comenzará a partir del 10 de abril, distribuyéndose de la siguiente manera:
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DNI terminado en 0: 10 de abril
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DNI terminado en 1: 13 de abril
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DNI terminado en 2: 14 de abril
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DNI terminado en 3: 15 de abril
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DNI terminado en 4: 16 de abril
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DNI terminado en 5: 17 de abril
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DNI terminado en 6: 20 de abril
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DNI terminado en 7: 21 de abril
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DNI terminado en 8: 22 de abril
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DNI terminado en 9: 23 de abril
Fechas de cobro para jubilaciones superiores al haber mínimo
En el caso de los beneficiarios que perciben ingresos por encima de la mínima, el cronograma se concentra en los últimos días del mes y agrupa dos terminaciones por jornada:
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DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
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DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
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DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
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DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
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DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Pensiones No Contributivas: las primeras en cobrar
Las Pensiones No Contributivas (PNC) serán las primeras prestaciones en acreditarse durante abril. El calendario quedó definido de la siguiente manera:
Este adelanto en el cronograma responde a la necesidad de garantizar ingresos tempranos a los sectores más vulnerables.
Un sistema bajo presión: el desafío de sostener el poder adquisitivo
El nuevo esquema de pagos se da en un escenario económico complejo, donde los jubilados continúan siendo uno de los sectores más afectados por la inflación. Si bien el Gobierno sostiene la política de bonos como herramienta de contención, distintos especialistas advierten que estas medidas tienen un impacto limitado en el largo plazo, ya que no se incorporan al haber base.
Además, el uso de bonos refuerza una estructura de ingresos fragmentada, donde gran parte del poder adquisitivo depende de decisiones discrecionales y no de una actualización estructural del sistema previsional.
Recomendaciones para los beneficiarios
Desde la ANSES recuerdan que los jubilados y pensionados pueden consultar sus fechas de cobro y montos exactos a través de los canales oficiales, ya sea en la web del organismo o mediante la aplicación móvil.
También se recomienda:
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Evitar concurrir a los bancos antes de la fecha asignada
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Utilizar medios electrónicos para reducir filas
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Verificar los recibos de haberes para confirmar la correcta liquidación
Expectativas para los próximos meses
De cara al futuro, se espera que el esquema de movilidad continúe atado a la inflación mensual, lo que implicaría nuevos ajustes periódicos. Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo si estos incrementos lograrán recomponer el poder de compra de los jubilados o si, por el contrario, continuarán corriendo por detrás de los precios.
En este contexto, abril se presenta como un mes clave, no solo por la actualización de haberes, sino también por la continuidad de los bonos y la evolución de la economía en general.