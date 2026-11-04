Teté Coustarot presenta una noche especial del Festival de Cine de Mar del Plata por América TV

Así, el ciclo combinará los momentos destacados de la ceremonia con las voces de sus protagonistas y toda la expectativa de una nueva edición del encuentro cinematográfico.

América TV acompaña al Festival de Cine de Mar del Plata

Por segundo año, América TV será media partner del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que en esta edición proyectará más de 150 películas entre cortos y largometrajes.

Creado en 1954, es el único festival de cine de Latinoamérica de Clase A y constituye un espacio de encuentro e intercambio para realizadores, productores, distribuidores, actores y cinéfilos.

La cobertura podrá verse este sábado a las 22 por América TV, en Argentina de película, edición especial 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, con la presentación de Teté Coustarot.