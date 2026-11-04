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Teté Coustarot presenta una noche especial del Festival de Cine de Mar del Plata por América TV

Este sábado, América TV emitirá una edición especial dedicada al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, con la gala de apertura, la alfombra roja y entrevistas a destacados protagonistas de la industria.

4 nov 2026, 14:20
Teté Coustarot presenta una noche especial del Festival de Cine de Mar del Plata por América TV

Teté Coustarot presenta una noche especial del Festival de Cine de Mar del Plata por América TV

Teté Coustarot presenta una noche especial del Festival de Cine de Mar del Plata por América TV

Teté Coustarot presenta una noche especial del Festival de Cine de Mar del Plata por América TV

Teté Coustarot se prepara para una emisión especial de Argentina de película. Este sábado a las 22, por América TV, presentará una cobertura exclusiva del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, una de las grandes citas del cine argentino e internacional.

Por primera vez, el programa se realizará desde Mar del Plata para acompañar la celebración junto a actrices, actores y referentes de la industria audiovisual.

Alfombra roja y entrevistas con grandes figuras

Guido Zaffora y Lucía Baldi estarán al frente de la alfombra roja, donde recibirán a los invitados nacionales e internacionales que participarán del festival.

La emisión incluirá la gran gala de apertura y entrevistas mano a mano con Cecilia Roth, Natalia Oreiro, Eva De Dominici y Carlos Cuarón, entre otras figuras.

Así, el ciclo combinará los momentos destacados de la ceremonia con las voces de sus protagonistas y toda la expectativa de una nueva edición del encuentro cinematográfico.

América TV acompaña al Festival de Cine de Mar del Plata

Por segundo año, América TV será media partner del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que en esta edición proyectará más de 150 películas entre cortos y largometrajes.

Creado en 1954, es el único festival de cine de Latinoamérica de Clase A y constituye un espacio de encuentro e intercambio para realizadores, productores, distribuidores, actores y cinéfilos.

La cobertura podrá verse este sábado a las 22 por América TV, en Argentina de película, edición especial 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, con la presentación de Teté Coustarot.

     

 

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