Nuevo extra oculto de ANSES para AUH: cómo cobrar $80.000 en noviembre sin trámite

AUH de ANSES: cuánto se cobra en noviembre 2025

En noviembre, la AUH recibió un aumento del 2,1%, en línea con el dato de inflación de septiembre informado por el INDEC, tal como dispone el Decreto 274/2024, que actualiza mensualmente los haberes sociales según la variación del IPC.

Con este ajuste, el monto total por hijo asciende a $119.691, aunque los titulares cobran el 80% mensual ($95.752,80). El 20% restante ($23.938,20) queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, el formulario obligatorio que certifica la asistencia escolar, la vacunación y los controles de salud de los menores.

En los casos de hijos con discapacidad, la cifra es mayor:

Monto total: $389.732

Cobro mensual (80%): $311.785,60

Esta diferencia busca compensar las mayores necesidades económicas de las familias que enfrentan gastos médicos y de acompañamiento más altos.

Tarjeta Alimentar: cuánto se paga en noviembre y quiénes la cobran

Junto a la AUH, los beneficiarios reciben el pago de la Tarjeta Alimentar, una ayuda complementaria del Ministerio de Capital Humano que se acredita automáticamente junto con la asignación mensual.

Su finalidad es garantizar que las familias accedan a alimentos esenciales y evitar la inseguridad alimentaria en hogares con niños, niñas o embarazadas.

Durante noviembre, los montos vigentes son los siguientes:

$52.250: familias con un hijo o beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) .

$81.936: familias con dos hijos .

$108.062: familias con tres o más hijos.

Estos valores no registraron aumento este mes, pero se mantienen como uno de los refuerzos más significativos del esquema de asistencia estatal.

Al combinar ambos beneficios, una familia con tres hijos puede alcanzar ingresos cercanos a los $750.000 mensuales, sumando la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Ejemplos de cuánto se cobra según la cantidad de hijos

Para dimensionar el impacto del refuerzo, ANSES detalló cómo quedan los ingresos combinados en noviembre según la cantidad de hijos:

1 hijo: AUH ($95.752,80) + Tarjeta Alimentar ($52.250) = $148.002,80

2 hijos: AUH ($191.505,60) + Tarjeta Alimentar ($81.936) = $273.441,60

3 hijos: AUH ($287.258,40) + Tarjeta Alimentar ($108.062) = $395.320,40

A esto pueden sumarse otros complementos como el Plan de los 1000 Días (Complemento Leche), que actualmente abona $42.162 para embarazadas y niños de hasta 3 años.

Por este motivo, en algunos casos específicos, el ingreso total mensual puede superar los $700.000, especialmente cuando se acumulan distintos beneficios compatibles dentro del mismo hogar.

Quiénes pueden cobrar la AUH y el extra de ANSES

El beneficio está dirigido a familias con hijos a cargo que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener hijos menores de 18 años , o sin límite de edad en caso de discapacidad.

Ser argentino o residente con al menos 2 años de permanencia en el país.

Estar desocupado , trabajar en la economía informal , ser empleado de casas particulares o monotributista social .

Tener los datos actualizados en ANSES (especialmente vínculos familiares y domicilio).

Documentación necesaria:

DNI del titular y de los hijos.

Partida o certificado de nacimiento.

Certificado de matrimonio, unión civil o convivencia (si corresponde).

ANSES recomienda verificar que toda la información esté actualizada en Mi ANSES, sección “Información personal / Relaciones familiares”, para evitar demoras o rechazos en la acreditación de los pagos.

Libreta AUH: el paso clave para cobrar el 20% retenido

Además del pago mensual, los titulares de AUH deben presentar la Libreta AUH 2024, requisito indispensable para cobrar el 20% retenido a lo largo del año.

Este formulario puede descargarse desde Mi ANSES o retirarse en las oficinas del organismo. Debe completarse y firmarse por la escuela y el centro de salud que atiende al menor.

La presentación permite acceder a un pago único acumulado, que en muchos casos supera los $165.000 por hijo, dependiendo de la cantidad de meses retenidos y los aumentos aplicados durante el año.

El plazo para presentarla vence el 31 de diciembre de 2025, y quienes no cumplan con el trámite perderán el derecho a cobrar ese monto, aunque seguirán recibiendo el 80% mensual.

Fechas de pago de AUH y Tarjeta Alimentar en noviembre 2025

ANSES acreditará los montos correspondientes según la terminación del DNI del titular.

El calendario de pagos de AUH de noviembre 2025 es el siguiente:

DNI terminados en 0 : Lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1 : Martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2 : Miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3 : Jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4 : Viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5 : Lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6 : Martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7 : Miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8 : Jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9 : Viernes 21 de noviembre

La Tarjeta Alimentar se deposita automáticamente en la misma fecha que la AUH o la AUE, sin necesidad de hacer ningún trámite adicional ni inscripción previa.