POTENCIAR TRABAJO: Confirman la BAJA de 1163 BENEFICIARIOS

Asimismo, la ministra reconoció que "son prácticas que no coinciden con los requisitos del programa. No lo puedan arruinar y derivar el dinero a dicha acción. No se puede malgastar el dinero que fue pensado para otro objetivo".

De esta forma, Tolosa Paz confirmó la decisión de suspender a 1163 titulares del Potenciar Trabajo que registraron salidas al exterior durante los últimos tres años, de acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

Potenciar Trabajo: Qué dice la investigación

Desde la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo del fiscal Marijuán, se inició en el pasado mes de abril una investigación preliminar sobre los movimientos migratorios de los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Como resultado, se detectó que a partir del 2020, 159.919 titulares realizaron un total de 812.906 movimientos migratorios.

Estos datos, llevaron al fiscal a solicitar la baja de los beneficiarios de Potenciar Trabajo que viajaron al exterior. “Resulta necesario que estas 159.919 personas que desde el año 2020 han venido percibiendo el Programa Potenciar Trabajo y que se ha podido determinar que durante su vigencia viajaron al exterior, muchas de ellas en numerosas oportunidades, dejen de cobrarlo puesto que demuestran una capacidad económica muy distinta a la de aquellos a los que se dirige esta ayuda estatal”, dijo Marijuán y agregó que se trata de una “circunstancia palmariamente incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa”.

Del detalle de la investigación se desprende que los titulares del programa social, destinado a personas con una situación económica vulnerable, realizaron traslados en aviones, barcos, micros e incluso cruceros de lujo: 817 en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 no se especificó. A su vez, 20.832 viajes en avión fueron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 por el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales.

Además, se informó la duración de los viajes realizados desde el año 2020: 19.858 duraron entre 21 y 30 días; 14.823 entre 31 y 50 días; y 21.911 más de 51 días.

“Es dable inferir que este plan asistencial no resulta compatible y en consecuencia no puede ser percibido por aquellos individuos que se encuentran en condiciones económicas de realizar viajes al exterior del país. En ese sentido se entiende que quienes viajaron, al menos en forma recurrente y a través de medios de transporte onerosos como resultan ser aviones y cruceros, no precisarían de ninguna contención estatal” expresó el fiscal, quien solicitó abrir una investigación judicial sobre el tema.

Potenciar Trabajo: Qué cambia en 2024

Desde el 1 de enero de 2024 los programas sociales pasarán a integrar el nuevo Programa de Inclusión Laboral, Esto implica, particularmente, un cambio en las condiciones que se aplican para quienes cobran un Potenciar Trabajo.

A partir del decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, desde el primer día del próximo año, los titulares del programa Potenciar Trabajo -creado en 2020- pasarán a formar parte del nuevo Programa de Inclusión Laboral. Este cambio quedó asentado en el artículo 2 del decreto 565/2023: "Transfiérense, a partir del 1° de enero de 2024, a la totalidad de las y los titulares del PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL - “POTENCIAR TRABAJO” creado por la Resolución N° 121 del 18 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y sus modificatorias, al PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL, creado mediante el artículo 1° del presente, en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL".

El ministro de Economía, Sergio Massa, detalló que con la nueva normativa los programas sociales "van a tener capacitación laboral obligatoria, inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, y el control de contraprestación, tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios o empresas".

A su vez, se busca "consolidar en paralelo el programa Un Puente al Empleo", que garantiza que el beneficiario del programa social que ingrese a un empleo formal, va a poder mantener la ayuda estatal durante un año. En este caso, el empleador va a tener que completar el salario de convenio.

La ministra de Desarrollo Social, organismo que gestiona el Potenciar Trabajo, valoró la creación de un "programa que obligue a la capacitación laboral tendiendo a las capacitaciones productivas y laborales de cada lugar del país" al evaluar que "la Argentina que viene va a seguir creciendo y hay que hacer este puente para que un pibe que cobra esto (beneficio) pueda ingresar al mercado laboral. A su vez, agregó: "creemos que a partir del 1 de enero empezará esta nueva etapa", y recordó que ya hay "72 mil hombres y mujeres nuevos en empleos registrados, lo cual muestra un avance".