Potenciar Trabajo: Piden dar de baja a un grupo de beneficiarios ¿Cuáles son los motivos?

Estos datos, llevaron al fiscal a solicitar la baja de los beneficiarios de Potenciar Trabajo que viajaron al exterior. “Resulta necesario que estas 159.919 personas que desde el año 2020 han venido percibiendo el Programa Potenciar Trabajo y que se ha podido determinar que durante su vigencia viajaron al exterior, muchas de ellas en numerosas oportunidades, dejen de cobrarlo puesto que demuestran una capacidad económica muy distinta a la de aquellos a los que se dirige esta ayuda estatal”, dijo Marijuán y agregó que se trata de una “circunstancia palmariamente incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa”.

Del detalle de la investigación se desprende que los titulares del programa social, destinado a personas con una situación económica vulnerable, realizaron traslados en aviones, barcos, micros e incluso cruceros de lujo: 817 en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 no se especificó. A su vez, 20.832 viajes en avión fueron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 por el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales.

Además, se informó la duración de los viajes realizados desde el año 2020: 19.858 duraron entre 21 y 30 días; 14.823 entre 31 y 50 días; y 21.911 más de 51 días.

“Es dable inferir que este plan asistencial no resulta compatible y en consecuencia no puede ser percibido por aquellos individuos que se encuentran en condiciones económicas de realizar viajes al exterior del país. En ese sentido se entiende que quienes viajaron, al menos en forma recurrente y a través de medios de transporte onerosos como resultan ser aviones y cruceros, no precisarían de ninguna contención estatal” expresó el fiscal, quien solicitó abrir una investigación judicial sobre el tema.

Potenciar Trabajo: Cierran cuentas bancarias inactivas

Por otra parte, desde el Ministerio de Desarrollo Social publicaron la Resolución 2023/2015 por la cual avanzarán con el cierre de 144.424 cuentas bancarias de algunos beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que se encuentran inactivas.

La medida impactará en las cuentas bancarias de los beneficiarios de Potenciar Trabajo que no hayan registrado operaciones entre los meses de mayo y junio de este año. Especîficamente, se tomarán los 90 días previos al 5 de julio de 2023.

En total se darán de baja 144.424 cuentas pertenecientes al Banco Nación, entidad con la cual se firmó un Convenio Específico de Colaboración. "Dicha entidad financiera comunicó a este Ministerio el detalle de las cuentas que podrían ser cerradas en el marco de lo dispuesto en el Convenio Específico de Colaboración oportunamente celebrado, resultando que existe un total de 144.424 cuentas susceptibles de ser cerradas, por no registrar acreditaciones ni saldo en los 90 días previos a la fecha de corte del informe del día 5 de julio de 2023", se detalla en la Resolución.

Desde el ministeio que dirige Victoria Tolosa Paz explicaron que se encuentran "frente a la imperiosa necesidad de desvincularse de una serie de cuentas que se encuentran inactivas y que entorpecen la ejecución de los programas sociales", a la vez que aclararon que ello "no implica que el Banco Nación continúe su relación con los Titulares de Derecho con la finalidad de cumplir con la inclusión financiera".

Potenciar Trabajo: En qué consiste el programa

Potenciar Trabajo es un programa que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social con el objetivo de mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través de la finalización de estudios, formación laboral y capacitación en oficios.

El Ministerio de Desarrollo Social entrega a través del programa un pago equivalente a la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y, como contraprestación, quienes forman parte del programa deben participar de proyectos socio-productivos, socio-laborales, socio-comunitarios o terminar sus estudios.