Deportes
Messi
Dembélé
Balón de Oro

El emotivo mensaje de Leo Messi a Dembelé tras ganar el Balón de Oro

El francés era el gran candidato a quedarse con la distinción que Leo ganó ocho veces. Compartieron cuatro años en el Barcelona y se enfrentaron en partidos muy recordados en los últimos dos mundiales de la FIFA y en el Mundial de Clubes.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Leo Messi y Ousmane Dembelé. Compañeros del Barcelona (Foto: Gentileza TNTS)

"¡Grande Ous! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés", escribió. El elogio está acompañado por dos emojis. Un corazón blanco y las manitos que también forman un corazón.

mensaje de messi

Messi y Dembelé, compañeros en el Barcelona

Cuando Dembelé subió para recibir el premio, no pudo evitar emocionarse y llorar. Estaba acompañado por su familia en las butacas. Seguramente, pensó en todos los momentos que pasó hasta llegar a esta consagración personal, en un deporte colectivo en el que brillan las estrellas.

Ousmane Dembélé coincidió con Leo Messi en el Barcelona, en una de las tantas versiones que tuvo el equipo culé que quedó en la historia del futbol. Jugaron Juntos durante 4 años. El francés llegó en 2017, desde el asombroso Borussia Dortmund, de Thomas Tuchel. En 2021, Leo Messi se fue al Paris Saint-Germain, tras su crisis con el presidente del club catalán.

No fue la mejor versión de ese Barcelona multicampeón, pero Messi y Dembelé ganaron juntos:

  • LaLiga: 2017/18, 2018/19

  • Copa del Rey: 2017/18, 2020/21

  • Supercopa de España: 2018

Dembelé era joven y no fue muy bueno su paso por el Barcelona, sin embargo, como todos los jugadores - casi sin excepción - tuvo una gran relación con el mejor jugador del mundo. Incluso, Dembelé contó que le dio varios consejos fundamentales para su carrera.

mundial de clubes
Se reencontraron en el mundial de clubes. Cada uno, se llevó la camiseta del otro. (Foto: Cuenta de Instagram de Dembelé)

Los consejos de Messi a Dembelé

Ousmane tenía apenas 20 años cuando llegó al Barcelona. Leo, con 30 años, era ya una leyenda en el fútbol, multicampeón, en constante "rivalidad" con Cristiano Ronaldo y una referencia mundial. Pese a que no fue buena su experiencia en el Barsa, Dembelé contó un consejo que le dio Messi para su vida deportiva: “Me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”.

En la ceremonia del Balón de Oro, Dembelé repasó todos sus clubes y cuando hablo del equipo catalán dijo: “Aprendí durante ese tiempo en Barcelona al lado de grandes jugadores como Andrés Iniesta y Lionel Messi. Fue excepcional ese aprendizaje”.

La vida los llevó por caminos separados y hasta se enfrentaron en dos mundiales (con Argentina y Francia). Pero se vieron nuevamente hace poco tiempo. El PSG eliminó al Inter de Miami en el mundial de Clubes. Allí se sacaron una foto al término del partido y Ous se llevó la "10" de las "Garzas". Luego, escribió en las redes: “Qué bueno volverte a ver Leo, el mejor de todos los tiempos… Ojalá sigas haciendo historia con el Inter Miami como en este Mundial de Clubes”.

campeones del mundo
Balón de oro y campeones del mundo. Dos de las distinciones que comparten Messi y Dembelé. (foto: A24.com)

Premios compartidos, pero que llegaron en diferentes momentos

Los dos comparten varios premios ganados en sus carreras exitosas. Dembelé pudo darle al PSG la Champions League, el título que no consiguió el club francés con Messi, Neymar y Mbappé. Por su puesto, ganaron la liga de España (con el Barsa) y la de Francia (con el PSG pero no juntos).

Y también son campeones del mundo. Solo que Ousmane Dembelé logró ese título tan extraordinario antes que "la pulga". Campeón con Francia en 2018. En ese campeonato, Francia eliminó a la Argentina por 4 a 3 .

Pero Leo tuvo la revancha soñada y que el fútbol le debía: ganó el mundial de Qatar 2022, en una final fascinante, justo contra Francia, con Mbappé y Dembelé en cancha.

Este lunes, la gloria del fútbol volvió a reunirlos. Dembelé ganó su primer Balón de Oro. Ese premio que Messi ganó ya 8 veces, el único en el mundo.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
