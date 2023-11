Progresar Trabajo: ¿Cómo pedir esta BECA y COBRAR $20.000?

Jóvenes entre 18 y 24 años cumplidos.

Personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales, hasta los 35 años.

Personas que no poseen trabajo formal registrado, hasta los 40 años.

Personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas, sin límite de edad.

Además deberán cumplir con otros requisitos: ser argentina/o nativa/o, naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI; ser alumna/o regular de una institución educativa; no tener ingresos superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles; no estar inscripto en el Impuesto a las Ganancias; no tener ningún otro tipo de beca; no tener título universitario, profesorado o tecnicatura.

Progresar Trabajo: Qué trámite debo hacer antes de anotarme

Los cursos de formación profesional que se incluyen dentro de las Becas Progresar Trabajo están avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Por eso es importante saber que antes de postularse a la Beca que otorga el Ministerio de Educación, un requisito obligatorio es que ya esté realizada la inscripción al curso en la institución elegida.

Los cursos del INET a los cuales se pueden anotar los postulantes a Becas Progresar Trabajo se encuentran detallados en este link: https://buscador-inet.educacion.gob.ar/ Allí se podrán consultar las opciones según la provincia y ciudad donde vive el solicitante, y el sector profesional sobre el que quiere capacitarse. De esta forma, se obtendrán los cursos disponibles con la información de contacto para anotarse antes de solicitar la Beca Progresar Trabajo.

Progresar Trabajo: Hasta cuándo y cómo puedo anotarme a la Beca

Hasta el 30 de noviembre de 2023 los jóvenes que quieran postularse a la Beca Progresar Trabajo pueden hacerlo en forma online desde la página web del programa o desde la app de Progresar.

Estos son los pasos para completar la solicitud de inscripción:

Ingresar con usuario y contraseña a https://becasprogresar.educacion.gob.ar/inicio_progresar_trabajo.php

En Datos Personales completar la información y hacer clic en "acualizar datos".

Hacer clic en Encuesta y completar con tu información

Por último, en Datos académicos, completar el formulario del curso al que te inscribiste previamente, y hacer clic en finalizar la inscripción.

La confirmación de la Beca Progresar Trabajo está sujeta a una doble evaluación previa de los requisitos exigidos por el programa: una evaluación socioeconómica y otra académica.

En el caso de la evaluación socioeconómica, el análisis lo realiza la ANSES en función de los ingresos del postulante registrados en las bases de datos de dicho organismo al momento de la inscripción. Mientras que la evaluación académica se realizará de acuerdo a la información brindada por las instituciones educativas correspondientes, quienes deben confirmar si el solicitante a la Beca está inscripto o no previamente a alguno de los cursos de formación profesional.

Progresar Trabajo: cuánto cobro

Los beneficiarios de las Becas Progresar Trabajo, así como de las otras tres opciones que brinda el programa, recibirán un monto mensual de $20.000 por mes para solventar los gastos de estudios.

Es importante aclarar que la ANSES pagará mensualmente el 80% del monto asignado. El 20% restante se le reintegrará de manera acumulada al terminar el ciclo lectivo siempre que se verifique que haya cumplido con los requisitos académicos correspondientes a cada curso y su finalización.

A su vez, quienes se inscriban en el Programa de Formación y Certificación en Lenguas Extranjeras suman un cobro extra de $12.000.

Progresar Trabajo: Qué dice la nueva Ley

El gobierno nacional promulgó la Ley 27.726 que convierte al Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) en una política de Estado. Es decir que, más allá de la iniciativa de cada administración, se continuarán otorgando becas para lograr la inserción educativas de jóvenes entre 16 y 30 años en la educación media, superior y en la formación profesional.

El programa de Becas Progresar está a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y la ANSES es el organismo encargado de cumplir con los pagos mensuales a los beneficiarios. Su objetivo es acompañar a los jóvenes para que terminen sus estudios o, en su defecto, los retomen en el caso de haberlos abandonados. Además, apunta a ampliar las oportunidades de formación técnico profesional y la inserción laboral, brindando también herramientas para que puedan acceder a dispositivos tecnológicos y conectividad. Para ello, cuenta con cuatro lineas de inscripción: Progresar 16 y 17 años; Progresar Obligatorio; Progresar Superior / Enfermería; y Progresar Trabajo. Según detallan desde el Ministerio de Educación, el programa -creado en el año 2014- destina en la actualidad el 54% de sus becas al nivel obligatorio, el 24% para el nivel superior y el 15% para el nivel universitario, alcanzando a 2 millones de jóvenes este año.

La nueva ley especifica que quienes se inscriban deberán ser argentinos naturalizados o nativos o, en el caso de ser extranjeros, contar con DNI y residencia legal de entre 2 y 5 años en el país.

El texto también establece que serán considerados como grupos prioritarios aquellos estudiantes en condición de vulnerabilidad multidimensional, y los que cursen niveles con obligatoriedad escolar en este caso, la secundaria, en el nivel superior aquellos que realicen carreras consideradas como estratégicas, en virtud de los requerimientos de profesionales para el desarrollo social y productivo del país.

Para acceder a las becas, los beneficiarios deberán acreditar regularidad en una institución educativa o a cursos o centros de formación acreditados por el programa, además de realizar un control anual de salud y de los ingresos individuales o del grupo familiar, que no deben ser superiores a tres salarios mínimos.

Los beneficiarios tendrán derecho a ser titulares de una tarjeta de débito en donde se acreditará la beca y a postularse a becas internacionales y programas del Estado con cupos especiales para los inscriptos.

La autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Educación, deberá realizar una evaluación anual del programa para conocer su implementación y funcionamiento. También tendrá la potestad de ampliar eventualmente el universo de beneficiarios entre los 15 y los 35 años, según señala la normativa.

Además, a partir de ahora, se institucionalizan los denominados Espacios Progresar que consisten en tutorías y acompañamiento para los aspirantes y titulares del programa que funcionarán en las instituciones educativas.

El programa, de carácter intransferible, es compatible con otros programas sociales, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), pensiones por discapacidad, tarjeta Alimentar, además de otras becas de carácter académico, de investigación o de extensión.