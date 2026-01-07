El duro recuerdo de Moria Casán al mostrar la cicatriz que le dejó un ex tras un episodio de violencia

En medio de la cobertura de la denuncia de Romina Gaetani contra su expareja por violencia de género, en La mañana con Moria (El Trece), la conductora abrió su corazón y relató un duro episodio personal que vivió hace muchos años.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Moria Casán recordó un episodio de violencia de género que vivió hace 50 años y mostró la cicatriz en su programa.
En medio de la cobertura de la denuncia de Romina Gaetani contra su expareja por violencia de género, en La mañana con Moria (El Trece), la conductora abrió su corazón y relató un duro episodio personal que vivió hace muchos años.
Moria Casán no solo compartió su experiencia, sino que además mostró la cicatriz que todavía tiene, producto de una agresión que le "podría haber sacado el ojo”.
“A mí la primera piña que me pegaron en mi vida, todavía tengo la marca en el ojo, si vos me tocás acá tengo como un huesito salido. Eso fue cuando estaba en un coche con una pareja mía que ya partió. Era muy celoso. Cuando le fui a hacer una pregunta así, me hizo así, ¡pum! Y me la dio acá, me dejó el ojo negro así, que no pude ir a trabajar ese día”, recordó con crudeza.
La conductora describió cómo reaccionó ante esa situación: “La primera piña te sorprende y te sentís tan humillada y tan dolorida, yo no pude reaccionar. A la segunda le pegué yo y a la tercera me separé, con cosas incluidas”.
Y agregó: “Pero tengo una personalidad y un carácter muy fuerte, fui a denunciarlo con mi padre en esa época, hace más de 50 años. Pero la humillación que sentís es fuerte y es dolorosa”.
Por último, cerró su relato con una reflexión sobre lo vivido: “La piña que me podía haber sacado el ojo, me acuerdo del dolor. Pero más que el dolor, y eso es un dolor que decís, no podés creerlo, y después te superás”.
Zaira Nara inició un romance con un acaudalado francés llamado Robert Strom, con quien fue sorprendida a los besos en las playas de Punta del Este, luego de un período de soltería tras su separación de Facundo Pieres.
Al tratar el tema en su programa, Moria Casán no se guardó nada y lanzó comentarios picantes sobre la hermana de Wanda. También mencionó a Pampita, quien habría tenido un rol clave en el acercamiento entre Zaira y el joven polista.
"Todas las cámaras persiguen a Zaira, la celestina de todo esto fue Pampita”, señaló Gustavo Méndez en La mañana con Moria (El Trece). La conductora, fiel a su estilo, retrucó sin filtros: "Cómo le gusta la billetera, huelen una billetera y van...".
El panelista agregó: "En realidad ahí entra Pampita en el juego". Y Moria, contundente, sumó otra frase filosa: "¿Dónde llevan la billetera ahora? Olfatean, olfatean...".
Méndez insistió sobre el rol de la modelo: "El tema es que la celestina es Pampita. La mentora de todo esto fue Carolina Pampita Ardohain", reforzó, apuntando a su participación en el inicio del romance.
Casán, por su parte, fue aún más directa contra Pampita: "Porque ella le dijo en ese momento con esa vocecita que tiene que todavía no la termina de engolar: 'yo te voy a conseguir a alguien que te merezca a vos'. ¿Y quién sería alguien que merezca a alguien? ¿Por dónde viene? ¿Por el bolsillo, el doble apellido? ¿Qué les pasa a estas mujeres? ¿Entonces siempre encuentra un principito?".
El periodista sumó más información sobre Strom: "Es francés el muchacho magnate, heredero de una fortuna incalculable". Y añadió un detalle que generó polémica: “Lo peor es que Martín Pepa, el novio de Pampita, es muy amigo de Facundo Pieres, el ex de Zaira. Y él sabía que él quería volver con ella, pero igual Pampita fue y le presentó a Robert”.