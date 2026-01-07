El duro recuerdo de Moria Casán al mostrar la cicatriz que le dejó un ex tras un episodio de violencia

Y agregó: “Pero tengo una personalidad y un carácter muy fuerte, fui a denunciarlo con mi padre en esa época, hace más de 50 años. Pero la humillación que sentís es fuerte y es dolorosa”.

Por último, cerró su relato con una reflexión sobre lo vivido: “La piña que me podía haber sacado el ojo, me acuerdo del dolor. Pero más que el dolor, y eso es un dolor que decís, no podés creerlo, y después te superás”.

Embed

Qué comentario filoso lanzó Moria Casán sobre Zaira Nara y Pampita

Zaira Nara inició un romance con un acaudalado francés llamado Robert Strom, con quien fue sorprendida a los besos en las playas de Punta del Este, luego de un período de soltería tras su separación de Facundo Pieres.

Al tratar el tema en su programa, Moria Casán no se guardó nada y lanzó comentarios picantes sobre la hermana de Wanda. También mencionó a Pampita, quien habría tenido un rol clave en el acercamiento entre Zaira y el joven polista.

"Todas las cámaras persiguen a Zaira, la celestina de todo esto fue Pampita”, señaló Gustavo Méndez en La mañana con Moria (El Trece). La conductora, fiel a su estilo, retrucó sin filtros: "Cómo le gusta la billetera, huelen una billetera y van...".

El panelista agregó: "En realidad ahí entra Pampita en el juego". Y Moria, contundente, sumó otra frase filosa: "¿Dónde llevan la billetera ahora? Olfatean, olfatean...".

Méndez insistió sobre el rol de la modelo: "El tema es que la celestina es Pampita. La mentora de todo esto fue Carolina Pampita Ardohain", reforzó, apuntando a su participación en el inicio del romance.

Casán, por su parte, fue aún más directa contra Pampita: "Porque ella le dijo en ese momento con esa vocecita que tiene que todavía no la termina de engolar: 'yo te voy a conseguir a alguien que te merezca a vos'. ¿Y quién sería alguien que merezca a alguien? ¿Por dónde viene? ¿Por el bolsillo, el doble apellido? ¿Qué les pasa a estas mujeres? ¿Entonces siempre encuentra un principito?".

El periodista sumó más información sobre Strom: "Es francés el muchacho magnate, heredero de una fortuna incalculable". Y añadió un detalle que generó polémica: “Lo peor es que Martín Pepa, el novio de Pampita, es muy amigo de Facundo Pieres, el ex de Zaira. Y él sabía que él quería volver con ella, pero igual Pampita fue y le presentó a Robert”.