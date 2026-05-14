Noelia Marzol dio detalles inéditos de su romance oculto con Nico Occhiato: "Picotié fuerte"

Noelia Marzol habló por primera vez de su historia sentimental pasada y reconoció el romance que tuvo años atrás con el conductor Nico Occhiato.
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Por primer vez, la actriz y bailarina Noelia Marzol contó cómo se dio el vínculo afectivo con Nico Occhiato y por qué lo mantuvo en secreto.
Noelia Marzol habló por primera vez de su historia sentimental pasada y reconoció el romance que tuvo años atrás con el conductor Nico Occhiato.
Fue durante su visita al programa de streaming El ejército de la mañana de Bondi Live cuando Pepe Ochoa la llevó a la época donde participó del certamen Bailando y ahí el periodista le preguntó por sus amoríos desconocidos.
“¿Que no sepan? No, en el Bailando no. Yo siempre picotié fuerte”, reconoció sin vueltas la actriz y bailarina. A lo que Pepe retrucó al instante: “¿Algún famoso que no se sepa?”.
“Puede ser, sí”, dijo sonriendo Noelia Marzol. Santiago Riva Roy ahí le preguntó directo por un nombre en particular: “Con Nico Occhiato siempre me quedó la duda, ¿qué onda? ¿Fue efímero ese vínculo?”.
Y Noelia Marzol confesó su romance con el conductor de Luzu Tv y actual novio de Flor Jazmín Peña: “La pasamos bien, ustedes también son muy insistentes (por la prensa), 'vos te estás conociendo con alguien' y no salís a los dos días a decir públicamente que sí estás saliendo”.
Además, la esposa de Ramiro Arias y madre de Donatello y Alfonsina remarcó que fue una linda experiencia junto a él: “Ahora si te digo, la pasamos bien”. Y luego al ser consultada por otro famoso, evitó entrar en detalles y generó aún más incertidumbre con su respuesta: "¿Con el Polaco? No sé, lo dejo a tu criterio", cerró.
Nico Occhiato tomó la palabra luego de las últimas declaraciones de Migue Granados sobre el traspaso de figuras desde Luzu Tv a Olga y no esquivó la polémica entre los canales de streaming.
"Conozco los problemas que tuvo Marti (Marti Benza), porque laburó acá. Pero eso que desde acá se mandó a gente a atacar o bardear me parece una boludez atómica", comenzó Nico en charla con Intrusos (América Tv).
Y cuestionó: "Me parece una 'conspiranoica' rara. Aparte eso sucedió en Twitter y la gente en Twitter opina lo que quiere. ¿Cómo voy a tener de mandar o decirle a la gente lo que tiene que opinar? Me pareció una boludez grande, la verdad".
"Cuando se te se va un equipo completo, cuando te registran un nombre estando el programa al aire, obvio que me enojé, me calenté, y se vio al aire", continuó firme el conductor.
Y cerró contundente contra los dichos de Migue Granados: "Este es un formato en el que se nota todo lo que pasa al aire, y sí, obvio, me enojé. Me enojé un poco y a los dos minutos me puse a formar otro programa, que hoy por suerte es el que lidera las tardes.Así que le recomiendo que se ponga a laburar también, qué se yo".