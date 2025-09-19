Una nueva pericia reveló la verdadera causa de la muerte de Silvina Luna y complicó a Aníbal Lotocki

Según detalló Infobae, fueron ocho los peritos especialistas en cirugía plástica, infectología y clínica médica que estudiaron la historia clínica y la autopsia al cuerpo de la actriz y concluyeron que la modelo murió a causa de una sepsis que le provocó un tromboembolismo pulmonar, pero que lo que originó todo eso fue “una enfermedad granulomatosa gigantocelular a cuerpo extraño”.

Aníbal Lotocki está detenido desde el 18 de octubre de 2023 y actualmente se encuentra preso en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y mientras tanto el resto de las denunciantes insisten con su pedido de Justicia por el daño que les causó el cirujano.

Silvina Luna .jpg

El informe pericial clave sobre la muerte de Silvina Luna

Fernando Burlando habló con el programa DDM (América Tv) y explicó los terribles detalles que arrojó como resultado la pericia al cuerpo de la actriz Silvina Luna realizada por el cuerpo médico forense.

“Esta diligencia que realizó el cuerpo médico forense me da muchísima tranquilidad porque obviamente no contábamos con esta información en el juicio que tuvo como víctima a Pamela Sosa, Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y también a Silvina", comenzó el letrado.

"La Justicia no se corrió ni un solo centímetro de su camino, sí fue muy lenta", aseguró. Y respecto al producto que el cirujano había aplicado en el cuerpo de Silvina Luna, Fernando Burlando explicó: “La cantidad de este producto de estas características que tenía Silvina en sus glúteos, piernas, rodillas y en cuanta parte del cuerpo ustedes se imaginen, le generaba impedimento para movilizarse. (El producto) Migró por todos lados, era infernal”.

Y ejemplificó lo que sucedió con la salud de la actriz: "Es como decir un Geniol no te hace mal pero si te tomas tres kilos al día siguiente me decís cuáles son las consecuencias".

“También probamos que el producto que se encontraba en laboratorios fue el utilizado por este hombre, es un material industrial el que tienen las chicas en su cuerpo, que no tiene nada que ver”, sumó el abogado.

Sobre el accionar de Aníbal Lotocki, Burlando cuestionó: "Es un preparado que hacía Frankenstein. Lo mezclaba con grasa y todo lo hacía en un lugar donde no estaba habilitado para hacer las intervenciones que hacía. Silvina salió casi dormida de ese lugar porque no la querían dejar dormida porque se venía el fin de semana".

"En la diligencia que ha realizado el cuerpo médico forense consta todo lo que fue el verdadero suplicio de Silvina Luna, fueron años de lucha por su salud y que se haga Justicia", cerró el abogado sobre el calvario que vivió durante mucho tiempo la actriz.