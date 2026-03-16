SUAF de ANSES: adelantan el nuevo monto que se percibirá por asignación familiar en abril
El aumento de esta prestación ya se puede calcular a partir del último dato del INDEC y anticipa cuánto cobrarán las asignaciones familiares.
Adelantan el nuevo monto que se percibirá por asignación familiar de ANSES en abril (Foto: archivo).
El escenario de aumentos en abril para las asignaciones familiares ya empieza a tomar forma luego de que se conociera el último dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con esa cifra, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puede estimar los nuevos montos que recibirán millones de beneficiarios.
El ajuste impactará en todas las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), así como también en los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en otras ayudas administradas por el organismo previsional.
Según el esquema vigente de movilidad, los ingresos se actualizan todos los meses en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ese mecanismo busca que las prestaciones acompañen la suba del costo de vida.
Con la inflación de febrero confirmada en 2,9%, ese mismo porcentaje se aplicará en los haberes que ANSES abonará a partir de abril de 2026.
Cómo se calcula el aumento de SUAF
El incremento de SUAF abril 2026 surge directamente del índice inflacionario publicado por el INDEC. Desde la modificación del sistema de movilidad previsional, el ajuste se aplica de forma mensual y con un desfase de dos meses.
Esto significa que el índice de precios registrado en febrero impactará en los pagos que se acreditarán durante abril.
Este mecanismo alcanza a diferentes prestaciones del sistema de seguridad social argentino, entre ellas:
Asignaciones familiares del SUAF
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Jubilaciones y pensiones
Otras ayudas sociales administradas por ANSES
El objetivo del esquema es mantener actualizados los ingresos de los beneficiarios frente al avance de la inflación.
Los nuevos montos del SUAF en abril 2026
Con el aumento del 2,9%, los valores estimados para la Asignación por Hijo del SUAF quedarán distribuidos según los rangos de ingresos familiares.
Los montos previstos son los siguientes:
Rango 1: $68.341
Rango 2: $46.099
Rango 3: $27.883
Rango 4: $14.386
Estos rangos corresponden al nivel de ingresos del grupo familiar. A medida que los ingresos son mayores, el monto de la asignación disminuye.
El primer rango corresponde a los hogares con ingresos más bajos dentro del sistema de asignaciones familiares.
Asignación por hijo con discapacidad
Dentro del sistema SUAF existe también una prestación especial para familias que tienen hijos con discapacidad.
En estos casos, ANSES paga un monto considerablemente mayor en comparación con la asignación familiar tradicional.
Además, esta prestación tiene una diferencia importante respecto de la asignación común: no existe límite de edad para el hijo beneficiario.
El requisito fundamental para acceder al beneficio es contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
Con el incremento aplicado en SUAF abril 2026, los montos estimados quedarán establecidos de la siguiente manera:
Rango 1: $222.511
Rango 2: $157.412
Rango 3: $99.347
Estos valores también dependen del nivel de ingresos del grupo familiar.
Cuánto se cobra por AUH y SUAF en marzo
Antes de que entre en vigencia el nuevo aumento, los beneficiarios continuarán cobrando durante marzo con los montos actuales.
Los valores vigentes para este mes son los siguientes:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.839,78
AUH por hijo con discapacidad: $432.544,27
SUAF por hijo (primer rango): $66.426,07
SUAF por hijo con discapacidad: $216.281,39
Estos montos ya reflejan el ajuste aplicado previamente por la fórmula de movilidad previsional. A partir de abril, todos estos valores se actualizarán nuevamente con el incremento del 2,9%.