SUAF de ANSES: adelantan el nuevo monto que se percibirá por asignación familiar en abril

Cómo se calcula el aumento de SUAF

El incremento de SUAF abril 2026 surge directamente del índice inflacionario publicado por el INDEC. Desde la modificación del sistema de movilidad previsional, el ajuste se aplica de forma mensual y con un desfase de dos meses.

Esto significa que el índice de precios registrado en febrero impactará en los pagos que se acreditarán durante abril.

Este mecanismo alcanza a diferentes prestaciones del sistema de seguridad social argentino, entre ellas:

Asignaciones familiares del SUAF

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Jubilaciones y pensiones

Otras ayudas sociales administradas por ANSES

El objetivo del esquema es mantener actualizados los ingresos de los beneficiarios frente al avance de la inflación.

Los nuevos montos del SUAF en abril 2026

Con el aumento del 2,9%, los valores estimados para la Asignación por Hijo del SUAF quedarán distribuidos según los rangos de ingresos familiares.

Los montos previstos son los siguientes:

Rango 1: $68.341

Rango 2: $46.099

Rango 3: $27.883

Rango 4: $14.386

Estos rangos corresponden al nivel de ingresos del grupo familiar. A medida que los ingresos son mayores, el monto de la asignación disminuye.

El primer rango corresponde a los hogares con ingresos más bajos dentro del sistema de asignaciones familiares.

SUAF_ANSES

Asignación por hijo con discapacidad

Dentro del sistema SUAF existe también una prestación especial para familias que tienen hijos con discapacidad.

En estos casos, ANSES paga un monto considerablemente mayor en comparación con la asignación familiar tradicional.

Además, esta prestación tiene una diferencia importante respecto de la asignación común: no existe límite de edad para el hijo beneficiario.

El requisito fundamental para acceder al beneficio es contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Con el incremento aplicado en SUAF abril 2026, los montos estimados quedarán establecidos de la siguiente manera:

Rango 1: $222.511

Rango 2: $157.412

Rango 3: $99.347

Estos valores también dependen del nivel de ingresos del grupo familiar.

Cuánto se cobra por AUH y SUAF en marzo

Antes de que entre en vigencia el nuevo aumento, los beneficiarios continuarán cobrando durante marzo con los montos actuales.

Los valores vigentes para este mes son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.839,78

AUH por hijo con discapacidad: $432.544,27

SUAF por hijo (primer rango): $66.426,07

SUAF por hijo con discapacidad: $216.281,39

Estos montos ya reflejan el ajuste aplicado previamente por la fórmula de movilidad previsional. A partir de abril, todos estos valores se actualizarán nuevamente con el incremento del 2,9%.

El calendario de pagos de ANSES en marzo 2026

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo