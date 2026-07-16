El festejo y emoción de la China Suárez y Wanda Nara tras la victoria de Argentina

En tanto, Wanda Nara eligió publicar un video filmado por su expareja Maxi López desde el campo de juego por su cobertura para Telefe donde se ve la intimidad de los cantos de los jugadores con los miles de hinchas presentes en el estadio. “Vamos Argentina Vamos”, expresó la conductora de MasterChef Celebrity feliz por la inolvidable victoria.

Gritos, alegría y destrozos: cómo se vivió el partido de Argentina - Inglaterra en Gran Hermano

Los participantes de Gran Hermano Generación Dorada celebraron con una euforia desbordante los goles de la victoria de Argentina frente a Inglaterra en el Mundial 2026. En medio de los gritos y desahogo, el festejo se les fue de las manos y terminaron rompiendo varios de los objetos que había en la casa.

La alegría fue tan grande por parte de los participantes que los festejos se salieron de control. Al gritar desaforadamente tras el gol del empate de Enzo Fernández, terminaron rompiendo todo lo que había sobre la mesa del living, producto de los saltos, abrazos y la alegría del momento.

Tamara Paganini, preocupada por el desorden que quedó en la habitación, comenzó a acomodar los objetos desparramados por la pieza mientras el resto de los participantes seguía concentrados gritando el gol de Argentina y la tensión que generó el partido.