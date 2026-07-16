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El festejo y emoción de la China Suárez y Wanda Nara tras la victoria de Argentina

La China Suárez y Wanda Nara celebraron con todo desde las redes la victoria de Argentina frente a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

16 jul 2026, 08:00
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El festejo y emoción de la China Suárez y Wanda Nara tras la victoria de Argentina

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El festejo y emoción de la China Suárez y Wanda Nara tras la victoria de Argentina

Una vez terminado el partido entre Argentina frente a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, las redes sociales se llenaron de mensajes a pura alegría por la victoria del equipo de Lionel Scaloni por 2 a 1 con goles sobre el cierre del segundo tiempo de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Desde la virtualidad, los famosos fueron dejando también sus sensaciones en medio de un clima de total euforia por la histórica victoria de la Selección Argentina y la ilusión de volver a jugar una final mundialista, en este caso ante España el próximo domingo.

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Entre las personas de la farándula que dejaron sus impresiones del partido se destacaron los mensajes de la China Suárez y Wanda Nara vía Instagram. Ambas se mostraron muy activas en sus redes y celebraron a distancia la enorme victoria del equipo argentino en Atlanta.

La China Suárez optó por subir una captura del momento de los festejos de los jugadores una vez terminado el partido y agregó una frase a puro desahogo: “Vamos carajo, qué lindo es ser argentino. Argentina”, indicó con en la captura de la transmisión donde se veía a Messi en primer plano y agregó el emoji de la bandera de Argentina.

En tanto, Wanda Nara eligió publicar un video filmado por su expareja Maxi López desde el campo de juego por su cobertura para Telefe donde se ve la intimidad de los cantos de los jugadores con los miles de hinchas presentes en el estadio. “Vamos Argentina Vamos”, expresó la conductora de MasterChef Celebrity feliz por la inolvidable victoria.

Gritos, alegría y destrozos: cómo se vivió el partido de Argentina - Inglaterra en Gran Hermano

Los participantes de Gran Hermano Generación Dorada celebraron con una euforia desbordante los goles de la victoria de Argentina frente a Inglaterra en el Mundial 2026. En medio de los gritos y desahogo, el festejo se les fue de las manos y terminaron rompiendo varios de los objetos que había en la casa.

La alegría fue tan grande por parte de los participantes que los festejos se salieron de control. Al gritar desaforadamente tras el gol del empate de Enzo Fernández, terminaron rompiendo todo lo que había sobre la mesa del living, producto de los saltos, abrazos y la alegría del momento.

Tamara Paganini, preocupada por el desorden que quedó en la habitación, comenzó a acomodar los objetos desparramados por la pieza mientras el resto de los participantes seguía concentrados gritando el gol de Argentina y la tensión que generó el partido.

     

 

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