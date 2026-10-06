La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), conjuntamente con el Ministerio de Capital Humano, oficializó el esquema de pagos para octubre de 2026 correspondiente a la Prestación Alimentar (Tarjeta Alimentar).
El Ministerio de Capital Humano y la ANSES confirmaron el esquema de pagos de octubre de 2026 para la Prestación Alimentar, detallando los montos netos según la cantidad de hijos y el calendario completo de acreditación para la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas.
Tarjeta Alimentar octubre 2026: montos y fechas de ANSES (Foto: archivo)
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), conjuntamente con el Ministerio de Capital Humano, oficializó el esquema de pagos para octubre de 2026 correspondiente a la Prestación Alimentar (Tarjeta Alimentar).
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán este mes un ingreso neto total de mano que arranca en $197.520,40 para familias con un hijo (conformado por $125.270,40 de la AUH neta tras la retención del 20% más $72.250 del complemento alimentario), alcanzando montos superiores de acuerdo con la cantidad de menores a cargo.
El programa Argentina Contra el Hambre mantiene durante octubre de 2026 las escalas vigentes sin modificaciones en sus escalas fijas. La acreditación del complemento alimentario se realiza de manera automática en la misma cuenta bancaria y fecha de cobro que la asignación principal:
Familias con un hijo: reciben un adicional de $72.250.
Familias con dos hijos: perciben un extra de $113.299.
Familias con tres o más hijos: acceden al tope máximo de $149.425.
La asignación automática del beneficio alcanza a tres grupos específicos dentro del padrón previsional:
Titulares de AUH: cobran la asignación general actualizada a $156.588 brutos. Al aplicarse la retención legal del 20% de ANSES ($31.317,60), el cobro directo de bolsillo queda en $125.270,40 netos, a los que se suma el monto correspondiente de la Tarjeta Alimentar según la escala familiar.
Titulares de Asignación por Embarazo (AUE): perciben $125.270,40 netos en mano, complementados con $72.250 de la Tarjeta Alimentar y el pago adicional del Complemento Leche por $59.063.
Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de 7 hijos: cobran el haber base de $435.748,51 más el bono extraordinario de $70.000 (totalizando $505.748,51) y el complemento alimentario según los hijos menores de 17 años a cargo.
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo verán acreditados la prestación principal junto al monto alimentario en las siguientes fechas según la finalización de su DNI:
DNI finalizados en 0: Jueves 8 de octubre
DNI finalizados en 1: Viernes 9 de octubre
DNI finalizados en 2: Martes 13 de octubre
DNI finalizados en 3: Miércoles 14 de octubre
DNI finalizados en 4: Jueves 15 de octubre
DNI finalizados en 5: Viernes 16 de octubre
DNI finalizados en 6: Lunes 19 de octubre
DNI finalizados en 7: Martes 20 de octubre
DNI finalizados en 8: Miércoles 21 de octubre
DNI finalizados en 9: Jueves 22 de octubre
Las acreditaciones bancarias para las restantes prestaciones alcanzadas por el programa alimentario se disponen de la siguiente manera:
Asignación por Embarazo (AUE):
DNI 0: Viernes 9 de octubre
DNI 1: Martes 13 de octubre
DNI 2: Miércoles 14 de octubre
DNI 3: Jueves 15 de octubre
DNI 4: Viernes 16 de octubre
DNI 5: Lunes 19 de octubre
DNI 6: Martes 20 de octubre
DNI 7: Miércoles 21 de octubre
DNI 8: Jueves 22 de octubre
DNI 9: Viernes 23 de octubre
PNC Madres de 7 Hijos:
DNI 0 y 1: Jueves 8 de octubre
DNI 2 y 3: Viernes 9 de octubre
DNI 4 y 5: Martes 13 de octubre
DNI 6 y 7: Miércoles 14 de octubre
DNI 8 y 9: Jueves 15 de octubre