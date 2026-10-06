Tarjeta Alimentar octubre 2026: montos y fechas de ANSES

Titulares de AUH: cobran la asignación general actualizada a $156.588 brutos. Al aplicarse la retención legal del 20% de ANSES ($31.317,60), el cobro directo de bolsillo queda en $125.270,40 netos, a los que se suma el monto correspondiente de la Tarjeta Alimentar según la escala familiar.

Titulares de Asignación por Embarazo (AUE): perciben $125.270,40 netos en mano, complementados con $72.250 de la Tarjeta Alimentar y el pago adicional del Complemento Leche por $59.063.

Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de 7 hijos: cobran el haber base de $435.748,51 más el bono extraordinario de $70.000 (totalizando $505.748,51) y el complemento alimentario según los hijos menores de 17 años a cargo.

ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

¿Cómo es el calendario de pago de la Tarjeta Alimentar para la AUH en octubre 2026?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo verán acreditados la prestación principal junto al monto alimentario en las siguientes fechas según la finalización de su DNI:

DNI finalizados en 0 : Jueves 8 de octubre

DNI finalizados en 1 : Viernes 9 de octubre

DNI finalizados en 2 : Martes 13 de octubre

DNI finalizados en 3 : Miércoles 14 de octubre

DNI finalizados en 4 : Jueves 15 de octubre

DNI finalizados en 5 : Viernes 16 de octubre

DNI finalizados en 6 : Lunes 19 de octubre

DNI finalizados en 7 : Martes 20 de octubre

DNI finalizados en 8 : Miércoles 21 de octubre

DNI finalizados en 9: Jueves 22 de octubre

¿Cuándo cobran las titulares de AUE y Madres de 7 hijos en octubre 2026?

Las acreditaciones bancarias para las restantes prestaciones alcanzadas por el programa alimentario se disponen de la siguiente manera: