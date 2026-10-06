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Tarjeta Alimentar octubre 2026: montos y fechas de ANSES

El Ministerio de Capital Humano y la ANSES confirmaron el esquema de pagos de octubre de 2026 para la Prestación Alimentar, detallando los montos netos según la cantidad de hijos y el calendario completo de acreditación para la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas.

Tarjeta Alimentar octubre 2026: montos y fechas de ANSES (Foto: archivo)

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Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán este mes un ingreso neto total de mano que arranca en $197.520,40 para familias con un hijo (conformado por $125.270,40 de la AUH neta tras la retención del 20% más $72.250 del complemento alimentario), alcanzando montos superiores de acuerdo con la cantidad de menores a cargo.

¿Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos?

El programa Argentina Contra el Hambre mantiene durante octubre de 2026 las escalas vigentes sin modificaciones en sus escalas fijas. La acreditación del complemento alimentario se realiza de manera automática en la misma cuenta bancaria y fecha de cobro que la asignación principal:

  • Familias con un hijo: reciben un adicional de $72.250.

  • Familias con dos hijos: perciben un extra de $113.299.

  • Familias con tres o más hijos: acceden al tope máximo de $149.425.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar y cuáles son las retenciones aplicadas?

La asignación automática del beneficio alcanza a tres grupos específicos dentro del padrón previsional:

  • Titulares de AUH: cobran la asignación general actualizada a $156.588 brutos. Al aplicarse la retención legal del 20% de ANSES ($31.317,60), el cobro directo de bolsillo queda en $125.270,40 netos, a los que se suma el monto correspondiente de la Tarjeta Alimentar según la escala familiar.

  • Titulares de Asignación por Embarazo (AUE): perciben $125.270,40 netos en mano, complementados con $72.250 de la Tarjeta Alimentar y el pago adicional del Complemento Leche por $59.063.

  • Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de 7 hijos: cobran el haber base de $435.748,51 más el bono extraordinario de $70.000 (totalizando $505.748,51) y el complemento alimentario según los hijos menores de 17 años a cargo.

ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

¿Cómo es el calendario de pago de la Tarjeta Alimentar para la AUH en octubre 2026?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo verán acreditados la prestación principal junto al monto alimentario en las siguientes fechas según la finalización de su DNI:

  • DNI finalizados en 0: Jueves 8 de octubre

  • DNI finalizados en 1: Viernes 9 de octubre

  • DNI finalizados en 2: Martes 13 de octubre

  • DNI finalizados en 3: Miércoles 14 de octubre

  • DNI finalizados en 4: Jueves 15 de octubre

  • DNI finalizados en 5: Viernes 16 de octubre

  • DNI finalizados en 6: Lunes 19 de octubre

  • DNI finalizados en 7: Martes 20 de octubre

  • DNI finalizados en 8: Miércoles 21 de octubre

  • DNI finalizados en 9: Jueves 22 de octubre

¿Cuándo cobran las titulares de AUE y Madres de 7 hijos en octubre 2026?

Las acreditaciones bancarias para las restantes prestaciones alcanzadas por el programa alimentario se disponen de la siguiente manera:

  • Asignación por Embarazo (AUE):

    • DNI 0: Viernes 9 de octubre

    • DNI 1: Martes 13 de octubre

    • DNI 2: Miércoles 14 de octubre

    • DNI 3: Jueves 15 de octubre

    • DNI 4: Viernes 16 de octubre

    • DNI 5: Lunes 19 de octubre

    • DNI 6: Martes 20 de octubre

    • DNI 7: Miércoles 21 de octubre

    • DNI 8: Jueves 22 de octubre

    • DNI 9: Viernes 23 de octubre

  • PNC Madres de 7 Hijos:

    • DNI 0 y 1: Jueves 8 de octubre

    • DNI 2 y 3: Viernes 9 de octubre

    • DNI 4 y 5: Martes 13 de octubre

    • DNI 6 y 7: Miércoles 14 de octubre

    • DNI 8 y 9: Jueves 15 de octubre

En pocas palabras

  • Prestación Alimentar: ANSES y Capital Humano confirmaron montos netos y fechas de cobro de octubre de 2026.
  • Montos por hijo: Se mantienen $72.250 para un hijo, $113.299 para dos y $149.425 para tres o más.
  • Calendario de pago: Se detalla la acreditación para AUH, AUE y PNC según terminación del DNI y fecha de cobro asignada.
Resumen generado por Thinkindot AI
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