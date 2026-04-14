El SUAF de ANSES en abril oficializa el calendario de pagos y los nuevos topes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició la distribución de los haberes correspondientes al SUAF de ANSES bajo las nuevas escalas salariales de abril de 2026. Tras el ajuste por movilidad, los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas perciben sus asignaciones según el rango de ingresos brutos detectado en el grupo familiar. El organismo previsional recordó que superar el tope individual de $2.801.551 o el colectivo de $5.603.101 es motivo de baja automática de la prestación, por lo que el monitoreo de los recibos de sueldo es clave este mes.