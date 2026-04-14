El SUAF de ANSES en abril oficializa el calendario de pagos y los nuevos topes

El calendario de las fechas de cobro del SUAF de ANSES en abril se rige por la terminación del DNI del titular. Junto con la asignación base, quienes tengan hijos de hasta 3 años perciben de forma adicional el Complemento Leche de $51.547, el cual se deposita de oficio en la misma cuenta sueldo donde se acredita el salario. La transparencia en la liquidación de la Administración Nacional de la Seguridad Social permite que los beneficiarios verifiquen sus montos finales a través de la aplicación oficial.