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El SUAF de ANSES en abril oficializa el calendario de pagos y los nuevos topes

Se estableció el esquema de liquidación para el Sistema Único de Asignaciones Familiares destinado a trabajadores registrados. El SUAF de ANSES en abril de 2026 aplica el aumento del 2,9% y mantiene bajo estricto control el límite de ingresos familiares de $5.603.101.

El SUAF de ANSES en abril oficializa el calendario de pagos y los nuevos topes

El SUAF de ANSES en abril oficializa el calendario de pagos y los nuevos topes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició la distribución de los haberes correspondientes al SUAF de ANSES bajo las nuevas escalas salariales de abril de 2026. Tras el ajuste por movilidad, los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas perciben sus asignaciones según el rango de ingresos brutos detectado en el grupo familiar. El organismo previsional recordó que superar el tope individual de $2.801.551 o el colectivo de $5.603.101 es motivo de baja automática de la prestación, por lo que el monitoreo de los recibos de sueldo es clave este mes.

Leé también Las fechas de cobro del SUAF de ANSES en abril ya están disponibles para trabajadores.
Las fechas de cobro del SUAF de ANSES en abril ya están disponibles para trabajadores.

El calendario de las fechas de cobro del SUAF de ANSES en abril se rige por la terminación del DNI del titular. Junto con la asignación base, quienes tengan hijos de hasta 3 años perciben de forma adicional el Complemento Leche de $51.547, el cual se deposita de oficio en la misma cuenta sueldo donde se acredita el salario. La transparencia en la liquidación de la Administración Nacional de la Seguridad Social permite que los beneficiarios verifiquen sus montos finales a través de la aplicación oficial.

¿Cuándo cobran los trabajadores el SUAF de ANSES en abril?

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El SUAF de ANSES en abril oficializa el calendario de pagos y los nuevos topes

El SUAF de ANSES en abril oficializa el calendario de pagos y los nuevos topes

El cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social para las asignaciones familiares SUAF es el siguiente:

  • DNI 2: martes 14 de abril.

  • DNI 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI 4: jueves 16 de abril.

  • DNI 5: viernes 17 de abril.

  • DNI 6: lunes 20 de abril.

  • DNI 7: martes 21 de abril.

  • DNI 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI 9: jueves 23 de abril.

¿Cuáles son los montos del SUAF de ANSES con el aumento?

El valor de la asignación por hijo varía según el ingreso del hogar. Con el aumento del 2,9% de la Administración Nacional de la Seguridad Social, quienes se encuentran en el primer rango de ingresos perciben el monto máximo por hijo, el cual se acredita junto al extra de leche de $51.547 si el menor tiene hasta 3 años.

¿Qué ingresos se consideran para el tope del SUAF?

La Administración Nacional de la Seguridad Social suma todas las remuneraciones brutas, asignaciones no remunerativas y rentas de referencia del grupo familiar. Si un solo integrante supera los $2.801.551, el grupo queda excluido del cobro, a excepción de los casos de hijos con discapacidad. Es fundamental aclarar que no existen créditos de ANSES vigentes para este sector otorgados directamente por el ente en abril de 2026.

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