Ya es oficial: ANSES confirmó el aumento definitivo para los jubilados en mayo

CREDITOS JUBILADOS ANSES Jubilados de ANSES en abril cobran una mínima de $450.319: cuál es la fecha de cobro

Los nuevos montos confirmados para mayo

Con el incremento ya aplicado sobre los valores de abril, el aumento deja definidos los siguientes montos dentro del sistema previsional:

Jubilación mínima: $393.250,17

$393.250,17 Jubilación máxima: $2.646.201,23

$2.646.201,23 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600,13

$314.600,13 Pensión No Contributiva (invalidez o vejez): $275.276,32

Estos valores reflejan el impacto directo del 3,4% de inflación y marcan el piso y el techo de los ingresos dentro del sistema.

A quiénes más impacta la actualización

El aumento jubilados mayo también repercute en distintas prestaciones administradas por la Anses. Entre ellas se encuentran:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignaciones Familiares

Otras prestaciones vinculadas al sistema previsional

Esto amplía el alcance del incremento, generando un efecto en cadena sobre distintos sectores que dependen de ingresos estatales.

El bono que todavía no fue confirmado

Más allá del aumento por movilidad, los jubilados volverán a recibir el bono de $70.000. Con ese esquema, el panorama sería el siguiente: