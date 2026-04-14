En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
Nuevos montos

Ya es oficial: ANSES confirmó el aumento definitivo para los jubilados en mayo

A partir de la oficialización del índice de inflación de marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social ya conoce el incremento que aplicará en el sector para el quinto mes del año.

ANSES confirmó el aumento definitivo para los jubilados en mayo (Foto: archivo).

ANSES confirmó el aumento definitivo para los jubilados en mayo (Foto: archivo).

Luego de que este martes se conociera que el índice de inflación de marzo fue del 3,4%, al mismo tiempo quedó confirmado que ese será el aumento que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en los haberes de los jubilados a partir de mayo.

Leé también El SUAF de ANSES en abril oficializa el calendario de pagos y los nuevos topes
El SUAF de ANSES en abril oficializa el calendario de pagos y los nuevos topes

Con una inflación del 3,4% en marzo, los nuevos valores también impactarán en pensiones y asignaciones. La medida alcanza a millones de beneficiarios en todo el país y redefine los ingresos que comenzarán a percibirse desde mayo.

Cómo funciona el aumento por inflación

El mecanismo actual de movilidad establece una actualización mensual automática. En este caso, el aumento para jubilados se calculó en base a la inflación registrada en marzo.

Esto significa que cada variación en los precios tiene un efecto directo sobre los haberes previsionales Este sistema reemplazó fórmulas anteriores y se convirtió en una de las principales herramientas de actualización en el contexto económico actual.

CREDITOS JUBILADOS ANSES
Jubilados de ANSES en abril cobran una mínima de $450.319: cuál es la fecha de cobro

Jubilados de ANSES en abril cobran una mínima de $450.319: cuál es la fecha de cobro

Los nuevos montos confirmados para mayo

Con el incremento ya aplicado sobre los valores de abril, el aumento deja definidos los siguientes montos dentro del sistema previsional:

  • Jubilación mínima: $393.250,17
  • Jubilación máxima: $2.646.201,23
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600,13
  • Pensión No Contributiva (invalidez o vejez): $275.276,32

Estos valores reflejan el impacto directo del 3,4% de inflación y marcan el piso y el techo de los ingresos dentro del sistema.

A quiénes más impacta la actualización

El aumento jubilados mayo también repercute en distintas prestaciones administradas por la Anses. Entre ellas se encuentran:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)
  • Asignaciones Familiares
  • Otras prestaciones vinculadas al sistema previsional

Esto amplía el alcance del incremento, generando un efecto en cadena sobre distintos sectores que dependen de ingresos estatales.

El bono que todavía no fue confirmado

Más allá del aumento por movilidad, los jubilados volverán a recibir el bono de $70.000. Con ese esquema, el panorama sería el siguiente:

  • Bono estimado: $70.000
  • Ingreso total con mínima: $463.250,17
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Jubilados
Notas relacionadas
AUH de ANSES en abril oficializa las fechas de cobro y el monto con aumento
La AUH de ANSES en abril confirma el EXTRA $85.000: cómo tramitarlo
AUH: el trámite obligatorio que tenés que hacer antes de que termine 2026 para no perder plata

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar