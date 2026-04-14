Ya es oficial: ANSES confirmó el aumento definitivo para los jubilados en mayo
A partir de la oficialización del índice de inflación de marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social ya conoce el incremento que aplicará en el sector para el quinto mes del año.
ANSES confirmó el aumento definitivo para los jubilados en mayo (Foto: archivo).
Luego de que este martes se conociera que el índice de inflación de marzo fue del 3,4%, al mismo tiempo quedó confirmado que ese será el aumento que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en los haberes delos jubilados a partir de mayo.
Con una inflación del 3,4% en marzo, los nuevos valores también impactarán en pensiones y asignaciones. La medida alcanza a millones de beneficiarios en todo el país y redefine los ingresos que comenzarán a percibirse desde mayo.
Cómo funciona el aumento por inflación
El mecanismo actual de movilidad establece una actualización mensual automática. En este caso, el aumento para jubilados se calculó en base a la inflación registrada en marzo.
Esto significa que cada variación en los precios tiene un efecto directo sobre los haberes previsionales Este sistema reemplazó fórmulas anteriores y se convirtió en una de las principales herramientas de actualización en el contexto económico actual.
Los nuevos montos confirmados para mayo
Con el incremento ya aplicado sobre los valores de abril, el aumento deja definidos los siguientes montos dentro del sistema previsional:
Jubilación mínima: $393.250,17
Jubilación máxima: $2.646.201,23
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600,13
Pensión No Contributiva (invalidez o vejez): $275.276,32
Estos valores reflejan el impacto directo del 3,4% de inflación y marcan el piso y el techo de los ingresos dentro del sistema.
A quiénes más impacta la actualización
El aumento jubilados mayo también repercute en distintas prestaciones administradas por la Anses. Entre ellas se encuentran:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignaciones Familiares
Otras prestaciones vinculadas al sistema previsional
Esto amplía el alcance del incremento, generando un efecto en cadena sobre distintos sectores que dependen de ingresos estatales.
El bono que todavía no fue confirmado
Más allá del aumento por movilidad, los jubilados volverán a recibir el bono de $70.000. Con ese esquema, el panorama sería el siguiente: