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Aumento ANSES mayo 2026: el monto exacto que vas a ver en tu cuenta

Con la inflación de marzo confirmada, ANSES aplica un aumento del 3,4% en jubilaciones y pensiones. Cuál es el nuevo monto de la mínima y cuánto se cobra con el bono en mayo 2026.

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El dato clave es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que registró una suba del 3,4%. Ese porcentaje impactará de forma directa en los haberes previsionales, en el marco del actual sistema de movilidad mensual.

De esta manera, los ingresos del sector pasivo vuelven a actualizarse en línea con la inflación, en un contexto donde el costo de vida sigue en el centro de la escena.

Cuánto cobra un jubilado con la mínima en mayo 2026

Con el aumento confirmado, la jubilación mínima pasará a ser de:

  • $393.250,17 sin bono

Este monto representa el ingreso base del sistema previsional y también sirve como referencia para otras prestaciones, como las pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Sin embargo, como ocurre en los últimos meses, el Gobierno suele complementar este haber con un bono extraordinario, que eleva el ingreso total de los jubilados que perciben la mínima.

En ese caso, el monto final asciende a:

  • $463.250,17 con bono incluido

Este refuerzo continúa siendo clave para sostener el poder adquisitivo, especialmente en los sectores más vulnerables.

Cómo se calcula el aumento de ANSES

El incremento del 3,4% surge directamente del índice de inflación informado por el INDEC. Este mecanismo fue establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó la fórmula de movilidad anterior.

A diferencia del sistema previo -que actualizaba los haberes cada tres meses-, el esquema actual permite:

  • Ajustes mensuales
  • Mayor previsibilidad en los aumentos
  • Subas alineadas con la inflación reciente

De esta manera, los beneficiarios pueden anticipar cuánto cobrarán mes a mes según la evolución de los precios.

ANSES_Desempleo

Qué pasa con las pensiones y la PUAM

El aumento también impacta en otras prestaciones del sistema previsional:

  • Pensión para madres de 7 hijos: igual que la mínima, $393.250,17 (sin bono)
  • PUAM: $314.600,12 sin bono
  • PUAM con bono: $384.600,12

Todas estas prestaciones reciben el mismo porcentaje de incremento, ya que están atadas a la jubilación mínima.

Calendario de pagos de ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI 3: miércoles 15 de abril
  • DNI 4: 16 de abril
  • DNI 5: 17 de abril
  • DNI 6: 20 de abril
  • DNI 7: 21 de abril
  • DNI 8: 22 de abril
  • DNI 9: 23 de abril

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 6 y 7: miércoles 15 de abril
  • DNI 8 y 9: 16 de abril

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI 3: miércoles 15 de abril
  • DNI 4: 16 de abril
  • DNI 5: 17 de abril
  • DNI 6: 20 de abril
  • DNI 7: 21 de abril
  • DNI 8: 22 de abril
  • DNI 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI 3: miércoles 15 de abril
  • DNI 4: 16 de abril
  • DNI 5: 17 de abril
  • DNI 6: 20 de abril
  • DNI 7: 21 de abril
  • DNI 8: 22 de abril
  • DNI 9: 23 de abril

Prenatal y Maternidad

  • DNI 4 y 5: miércoles 15 de abril
  • DNI 6 y 7: 16 de abril
  • DNI 8 y 9: 17 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 24 de abril
  • DNI 2 y 3: 27 de abril
  • DNI 4 y 5: 28 de abril
  • DNI 6 y 7: 29 de abril
  • DNI 8 y 9: 30 de abril

Prestación por Desempleo (Plan 1)

  • DNI 0 y 1: 24 de abril
  • DNI 2 y 3: 27 de abril
  • DNI 4 y 5: 28 de abril
  • DNI 6 y 7: 29 de abril
  • DNI 8 y 9: 30 de abril

Asignaciones de Pago Único

(Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

  • Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo

Asignaciones Familiares de PNC

  • Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo
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