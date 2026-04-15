Tras la publicación del último índice de inflación por parte del INDEC, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió los nuevos valores que cobrarán jubilados y pensionados en mayo de 2026.
Con la inflación de marzo confirmada, ANSES aplica un aumento del 3,4% en jubilaciones y pensiones. Cuál es el nuevo monto de la mínima y cuánto se cobra con el bono en mayo 2026.
Aumento ANSES mayo 2026: el monto exacto que vas a ver en tu cuenta
Tras la publicación del último índice de inflación por parte del INDEC, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió los nuevos valores que cobrarán jubilados y pensionados en mayo de 2026.
El dato clave es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que registró una suba del 3,4%. Ese porcentaje impactará de forma directa en los haberes previsionales, en el marco del actual sistema de movilidad mensual.
De esta manera, los ingresos del sector pasivo vuelven a actualizarse en línea con la inflación, en un contexto donde el costo de vida sigue en el centro de la escena.
Con el aumento confirmado, la jubilación mínima pasará a ser de:
Este monto representa el ingreso base del sistema previsional y también sirve como referencia para otras prestaciones, como las pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Sin embargo, como ocurre en los últimos meses, el Gobierno suele complementar este haber con un bono extraordinario, que eleva el ingreso total de los jubilados que perciben la mínima.
En ese caso, el monto final asciende a:
Este refuerzo continúa siendo clave para sostener el poder adquisitivo, especialmente en los sectores más vulnerables.
El incremento del 3,4% surge directamente del índice de inflación informado por el INDEC. Este mecanismo fue establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó la fórmula de movilidad anterior.
A diferencia del sistema previo -que actualizaba los haberes cada tres meses-, el esquema actual permite:
De esta manera, los beneficiarios pueden anticipar cuánto cobrarán mes a mes según la evolución de los precios.
El aumento también impacta en otras prestaciones del sistema previsional:
Todas estas prestaciones reciben el mismo porcentaje de incremento, ya que están atadas a la jubilación mínima.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Pensiones No Contributivas (PNC)
AUH y Asignación Familiar por Hijo
Asignación por Embarazo (AUE)
Prenatal y Maternidad
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Prestación por Desempleo (Plan 1)
Asignaciones de Pago Único
(Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
Asignaciones Familiares de PNC