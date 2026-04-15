Aumento ANSES mayo 2026: el monto exacto que vas a ver en tu cuenta

$393.250,17 sin bono

Este monto representa el ingreso base del sistema previsional y también sirve como referencia para otras prestaciones, como las pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Sin embargo, como ocurre en los últimos meses, el Gobierno suele complementar este haber con un bono extraordinario, que eleva el ingreso total de los jubilados que perciben la mínima.

En ese caso, el monto final asciende a:

$463.250,17 con bono incluido

Este refuerzo continúa siendo clave para sostener el poder adquisitivo, especialmente en los sectores más vulnerables.

Cómo se calcula el aumento de ANSES

El incremento del 3,4% surge directamente del índice de inflación informado por el INDEC. Este mecanismo fue establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó la fórmula de movilidad anterior.

A diferencia del sistema previo -que actualizaba los haberes cada tres meses-, el esquema actual permite:

Ajustes mensuales

Mayor previsibilidad en los aumentos

Subas alineadas con la inflación reciente

De esta manera, los beneficiarios pueden anticipar cuánto cobrarán mes a mes según la evolución de los precios.

ANSES_Desempleo

Qué pasa con las pensiones y la PUAM

El aumento también impacta en otras prestaciones del sistema previsional:

Pensión para madres de 7 hijos: igual que la mínima, $393.250,17 (sin bono)

igual que la mínima, $393.250,17 (sin bono) PUAM: $314.600,12 sin bono

$314.600,12 sin bono PUAM con bono: $384.600,12

Todas estas prestaciones reciben el mismo porcentaje de incremento, ya que están atadas a la jubilación mínima.

Calendario de pagos de ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 3: miércoles 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 6 y 7: miércoles 15 de abril

DNI 8 y 9: 16 de abril

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 3: miércoles 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI 3: miércoles 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Prenatal y Maternidad

DNI 4 y 5: miércoles 15 de abril

DNI 6 y 7: 16 de abril

DNI 8 y 9: 17 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Prestación por Desempleo (Plan 1)

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Asignaciones de Pago Único

(Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo

Asignaciones Familiares de PNC