Tarjeta Alimentar enero 2026: ANSES confirmó lo que se cobra por familia

$52.250 por un hijo .

$81.936 por dos hijos .

$108.062 por tres o más hijos.

En paralelo, ANSES aplicó un aumento del 2,47% a las asignaciones familiares y haberes previsionales en enero de 2026. Además, las titulares de la PNC para madres de siete hijos cobrarán un bono extraordinario de $70.000, establecido por el Decreto 918/2025.

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total

Combinando el 80% de la AUH con la Tarjeta Alimentar, los montos totales a cobrar en enero de 2026 serán:

1 hijo: $100.414,40 (AUH) + $52.250 = $152.664,40 .

2 hijos: $200.828,80 + $81.936 = $282.764,80 .

3 hijos: $301.243,20 + $108.062 = $409.305,20 .

4 hijos: $401.657,60 + $108.062 = $509.719,60 .

5 hijos: $502.072,00 + $108.062 = $610.134,00 .

6 hijos: $602.486,40 + $108.062 = $710.548,40.

AUH_ANSES

AUH al 100% y Plan de los Mil Días

Capital Humano habilitó a ANSES a pagar el 100% de la AUH a familias con hijos de hasta 3 años, que además reciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

En estos casos, el ingreso total con Tarjeta Alimentar asciende a $225.108 en enero de 2026.

Asignación por Embarazo: monto total con Tarjeta Alimentar

La Asignación por Embarazo se paga junto con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche de manera automática. En enero de 2026, el monto total será de:

$100.414,40 (asignación)

$47.340 (Complemento Leche)

$52.250 (Tarjeta Alimentar)

Total: $200.004,40.

PNC para madres de siete hijos: cuánto cobran en enero

Las titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos con menores a cargo percibirán:

1 hijo: $349.299,32 (haber) + $70.000 (bono) + $52.250 = $471.549,32 .

2 hijos: $349.299,32 + $70.000 + $81.936 = $501.235,32 .

3 o más hijos: $349.299,32 + $70.000 + $108.062 = $527.361,32.

Cómo consultar el cobro en Mi ANSES

Los beneficiarios podrán verificar el monto exacto a cobrar a partir del 9 de marzo de 2026 ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.