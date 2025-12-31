En vivo Radio La Red
Previsional
Tarjeta Alimentar
ANSES
Previsional

Tarjeta Alimentar enero 2026: ANSES confirmó lo que se cobra por familia

La Tarjeta Alimentar seguirá vigente en 2026 y Capital Humano confirmó de cuánto será el beneficio. ANSES aplicará un aumento del 2,47% en la AUH, asignaciones familiares y haberes previsionales.

La Tarjeta Alimentar continuará sin aumentos en enero de 2026. Así lo confirmó el Ministerio de Capital Humano, que no dispuso una actualización de los montos del programa, por lo que ANSES seguirá liquidando los mismos importes que rigieron durante 2025 para los beneficiarios del Programa Argentina Contra el Hambre.

AUH y Tarjeta Alimentar en enero 2026: quiénes cobran y cuánto paga ANSES

El beneficio tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para los sectores más vulnerables y se paga de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

El pago se acredita de forma directa a partir del cruce de datos entre ANSES y Capital Humano. Acceden al beneficio quienes perciben:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH).

  • Asignación por Embarazo (AUE).

  • Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos, siempre que los hijos sean menores de edad o cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Tarjeta Alimentar: montos confirmados para enero 2026

A diferencia de las asignaciones familiares y jubilaciones, la Tarjeta Alimentar no se ajusta por movilidad, por lo que los valores seguirán siendo:

  • $52.250 por un hijo.

  • $81.936 por dos hijos.

  • $108.062 por tres o más hijos.

En paralelo, ANSES aplicó un aumento del 2,47% a las asignaciones familiares y haberes previsionales en enero de 2026. Además, las titulares de la PNC para madres de siete hijos cobrarán un bono extraordinario de $70.000, establecido por el Decreto 918/2025.

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total

Combinando el 80% de la AUH con la Tarjeta Alimentar, los montos totales a cobrar en enero de 2026 serán:

  • 1 hijo: $100.414,40 (AUH) + $52.250 = $152.664,40.

  • 2 hijos: $200.828,80 + $81.936 = $282.764,80.

  • 3 hijos: $301.243,20 + $108.062 = $409.305,20.

  • 4 hijos: $401.657,60 + $108.062 = $509.719,60.

  • 5 hijos: $502.072,00 + $108.062 = $610.134,00.

  • 6 hijos: $602.486,40 + $108.062 = $710.548,40.

AUH_ANSES

AUH al 100% y Plan de los Mil Días

Capital Humano habilitó a ANSES a pagar el 100% de la AUH a familias con hijos de hasta 3 años, que además reciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

En estos casos, el ingreso total con Tarjeta Alimentar asciende a $225.108 en enero de 2026.

Asignación por Embarazo: monto total con Tarjeta Alimentar

La Asignación por Embarazo se paga junto con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche de manera automática. En enero de 2026, el monto total será de:

  • $100.414,40 (asignación)

  • $47.340 (Complemento Leche)

  • $52.250 (Tarjeta Alimentar)

Total: $200.004,40.

PNC para madres de siete hijos: cuánto cobran en enero

Las titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos con menores a cargo percibirán:

  • 1 hijo: $349.299,32 (haber) + $70.000 (bono) + $52.250 = $471.549,32.

  • 2 hijos: $349.299,32 + $70.000 + $81.936 = $501.235,32.

  • 3 o más hijos: $349.299,32 + $70.000 + $108.062 = $527.361,32.

Cómo consultar el cobro en Mi ANSES

Los beneficiarios podrán verificar el monto exacto a cobrar a partir del 9 de marzo de 2026 ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

