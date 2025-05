El especial pedido de Gianinna Maradona al Juez por su hijo Benjamín en medio del dramático relato por la muerte de Diego

El adolescente ingresó al salón y se sentó al lado de Dalma, que lo abrazó fuerte y lo contuvo ante los fuertes detalles que daba Gianinna sobre cómo vio a su padre en el último tiempo en vida.

Lo cierto es que tras ese día tan duro en lo emocional, Gianinna se volcó a las redes con un emotivo mensaje dedicado a su hijo, fruto de su relación con el Kun Agüero.

gianinna maradona mensaje a su hijo benjamin tras declarar jucio muerte diego maradona.jpg

"Benja de mi vida, ¿Qué te puedo decir que no sepas? Sos el ser más valiente de este mundo, tu dolor me atraviesa y me da fuerza", comenzó su mensaje Gianinna Maradona con la canción Hijos de la banda Don Osvaldo.

"Te lo prometí, él va a tener justicia. El mejor abuelo del mundo se llevó tus primeras carcajadas para siempre, su debilidad, su paz, su felicidad. Guardó sus momentos juntos para siempre", describió a flor de piel.

Y remarcó: "Gracias por querer acompañarme, por escuchar mi relato sin condicionarme aunque sea muy doloroso, gracias por estar ahí para mí desde y para siempre. Mi orgullo, mi incondicional, mis ganas de vivir, mi amor absoluto, gracias por existir Ben, te amo con toda mi alma, te regalo la luna, guardátela en el corazón".

Por su parte, Dalma Maradona expresó desde las redes: "Las 3 somos 1. La rompiste, tan orgullosa de vos! Te amo para siempre. Él se merece la verdad y Justicia, estamos más cerca!".

gianinna maradona mensaje de apoyo de dalma tras declarar jucio muerte diego maradona.jpg

Sofía Calzetti cruzó picante a Gianinna Maradona tras poner en duda cómo es el Kun Agüero como papá

Gianinna Maradona arremetió en las últimas horas desde las redes sociales contra Yanina Latorre y aprovechó la oportunidad para poner en duda cómo es el Kun Agüero en su rol de padre de Benjamín, el hijo que tienen en común.

"Invitalo a un asado y preguntale a él qué clase de padre es", lanzó picante la hija de Diego Maradona sembrando las dudas sobre el comportamiento del ex futbolista en su comportamiento como papá de su hijo.

Lo cierto es que desde las redes sociales, Sofía Calzetti, novia del Kun y madre de su hija Olivia, le contestó con sutileza a Gianinna al compartir el fragmento de una entrevista que dio en la presentación de la serie documental del ex futbolista.

"Sergio es todo, es un grande, jamás en mi vida lo escuché quejarse de nada, siempre con una sonrisa, con positivismo, mi hija tiene mucho que aprender de él", comentó Sofía Calzetti al borde de las lágrimas al hablar de su pareja y su pequeña hija.

La influencer compartió ese extracto de la charla con Clarín y agregó en sus historias de Instagram: “Mi emoción al hablar del papá de mi hija”, describió con un corazón y un emoji de admiración, en marcada vereda opuesta a lo expuesto públicamente por Gianinna Maradona, ex del Kun, quienes se separaron en 2012.