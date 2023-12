Carmen Barbieri le tiró un palito a Moria Casán por el escándalo con Fátima Florez: "Yo no hago juicios por plata"

“Yo a Moria no la critico y a Fátima le fue bárbaro”, agregó y aseguró que no le pediría a Fátima que le pague por imitarla. “Como me hace, me divierte mucho. De hecho le ofrecí un vestido mio, lo tendría que achicar pero por cábala”, reveló en el ciclo conducido por Karina Mazzocco.

Y afirmó: “Yo era bailarina e imitadora, y dejé de imitar pero yo no hago juicios por plata. Si alguna vez me toca hacer un juicio por plata, lo dono. No me gusta ni vivir de un juicio ganado por más de que yo tenga la razón porque me parece una plata mal venida”.

“Si mando carta a documento es para que paren de hablar. Igual no me hacen caso. En toda mi vida habré mandado 3 o 4 cartas a documento. Este año fue una sola pero después me arrepentí porque hay libertad de expresión, y pueden decir todo lo que quieran, pero siempre hay un límite y un hilo delgado que hay que cuidar”, disparó la madre de Fede Bal.

No es novedad que Moria Casán y Fátima Florez están enemistadas. Hace un tiempo la One le hizo un fuerte reclamo por las imitaciones que realizaba la comediante y ahora parece que todo se solucionó.

“Fátima no imita más a Moria. Recibió en su cuenta bancaria un depósito de Guillermo Marín por las imitaciones del último tiempo”, anunció el periodista Guido Záffora en Intrusos (América TV).

En una nota con el ciclo conducido por Flor de la V, Moria expresó: “Me encanta que no me imite más porque yo se lo pedí. Marín, el empresario de ella, es un señor porque lo último que hizo Fátima ya me entró en mi cuenta. Ya cobré, me entraron las entradas que pedí de ella”.

“Gracias mi amor, engordaste mi bolsillo”, lanzó picante. Y agregó, con un poco de crítica a la coyuntura económica: “Igual no está al día, porque con todo lo que hizo, sabés la que me tiene que poner”.