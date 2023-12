La contundente reacción de Sofía Aldrey tras el explosivo descargo de Carmen Barbieri

Tras las fuertes palabras de Carmen, el periodista Adrián Pallares reveló en Socios del Espectáculo (El Trece) que tuvo una charla al respecto con Sofía, con quien tiene un vinculo cercano por ser su maquilladora.

“Estoy un poco arrepentida de haber hablado. No me voy a meter en esto, porque es hacerle el juego a ella", le dijo la joven al conductor y agregó: “Sofia ayer al enterarse que con esto le explotaba el teléfono decidió no hablar”.

Embed

Carmen Barbieri se descompensó y se mostró furiosa al aire: "Estoy herida y enojada"

Carmen Barbieri abrió su programa Mañanísima, El Trece, con mucha indignación y le habló de manera tajante a cámara, dando un contundente mensaje, enojada por la repercusión de una entrevista con Sofía Aldrey a LAM, América Tv, y necesitó asistencia médica por un problema de presión.

La conductora se mostró abanicándose para conseguir aire y dijo que la presión le dio baja. Mirando fijo a la cámara, se mostró muy enojada e hizo una dura advertencia.

“Tengo que decir la verdad, no estoy tan alegre. Es una mentira esto que yo hago. Por un momento, sí, yo soy feliz, porque trabajo, estoy feliz”, comenzó Carmen Barbieri.

Embed

Y continuó: “Estoy agradecida a los directivos que pensaron en nosotros. Tenemos un lindo programa. Pero la verdad es que no voy a parar de mandar cartas documento a toda la gente que ayer y antes de ayer hablaron y hablan mal del programa. Este trabajo es el pan de cada día”.

“A vos te estoy hablando. A vos. Vos crees que yo te creo que no te importa nada… Sé que a vos te importa todo y te va a importar mucho lo que te va a pasar, porque de mi parte yo no me voy a callar”, siguió la conductora enardecida.

“Voy a hablar en mi programa, no voy a hablar por la calle con un notero, que lo respeto mucho porque ese es el trabajo de ellos. No, voy a hablar en mi programa”, remarcó.

Embed

“Yo estoy dolida, herida y enojada porque se meten con mi vida, con mi trabajo, que no es solo mi trabajo sino que es el trabajo de todos acá. Nosotros todos los días hacemos esto para que la gente se divierta y esté feliz… Con qué derecho se van a meter con mi trabajo y con mi vida privada”, reconoció.

“Si tengo ganas de ventilarla la ventilo yo. Yo puedo hablar de mí, pero vos estate atenta en lo que voy a decir… Vamos al corte, por favor”, finalizó Carmen Barbieri.

Luego, remarcó qué piensa sobre Sofía Aldrey, ex novia de su hijo Fede Bal: "Siento amor y agradecimiento por ella, se hizo cargo de mi hijo en un momento muy difícil que fue la pandemia. Yo todos los días de mi vida le agradezco".

"Fue una mujer que lo acompañó. Yo le pongo un poco de humor para sacar el drama", cerró la conductora.