El duro momento que vivió Susana Giménez en su chacra de Uruguay: "Emergencia total"

Lali Espósito explicó por qué se siente más cercana a Moria Casán que a Susana Giménez

Lali Espósito está viviendo uno de los momentos más destacados de su carrera artística. La cantante y actriz vuelve a ocupar un lugar central en la televisión argentina, esta vez como coach en La Voz Argentina 2025, por la pantalla de Telefe. Sin embargo, su participación en el programa no es lo único que la posiciona en lo más alto: viene de agotar dos estadios de Vélez con su tour “No vayas a atender cuando el demonio llama”, donde Moria Casán fue la estrella invitada, y acaba de lanzar su sexto disco de estudio, consolidándose como una de las artistas más queridas y multifacéticas del país.

En una entrevista con PrimiciasYa, Lali compartió cómo se está preparando para esta nueva temporada del reality musical, en la que compartirá el rol de coach con Soledad Pastorutti, el dúo Miranda! y el debutante Luck Ra. Además, esta edición marcará un cambio importante: por primera vez, el ciclo será conducido por Nico Occhiato y se emitirá con una estrategia multiplataforma, a través de Luzu TV y Max (que pronto pasará a llamarse HBO Max), donde los episodios estarán disponibles luego de su emisión en vivo.

"Un año más en La Voz, ojalá este año sea la elegida vamos a tratar de encontrar la voz en mi equipo", arrancó diciendo Lali. Sobre sus compañeros, destacó: "Estamos muchas horas compartiendo las grabaciones, y sobre todo divirtiéndonos. Con los Miranda tengo un vínculo de hace mucho tiempo, compartí mucho escenario, mucha vida, los amo y son familia, Sole también y Luck Ra todavía no habíamos compartido ninguna situación laboral... Sí nos habíamos cruzado, pero poder compartir esta experiencia es muy linda. Es un capo, un pibe súper popular que está buenísimo lo que hace y está haciendo esto por primera vez. Así que lo estamos acompañando y apoyando. Y Nico como conductor la rompe, lo hace súper bien".

Por otro lado, Lali se refirió a las críticas que recibe en redes sociales, especialmente desde que decidió expresar abiertamente sus posturas políticas y sociales. La artista reflexionó: "Eso es algo que pasó siempre con o sin redes, con la Sole hablamos siempre, ella tiene una historia muy larga en la música, yo voy con seis discos hasta hoy en mi vida, pero pudimos tener siempre experiencias de comentarios buenos, malos, de gente que apoya o que no. Los artistas más jóvenes tienen esta cercanía más directa con un público en las redes pero eso no es el arte, no podés guiarte con que alguien te diga no me gusta lo que hacés, creo que está bueno que exista lo presencial una plataforma como este programa que es una ventana en todo el país. Las redes son increíbles para eso también, le hacen de ventana a unos talentos zarpados de nuestro país. La Voz los invita a un escenario muy lindo".

También se refirió a sus recientes shows en Vélez y a la conexión especial que mantiene con Moria Casán: "La verdad que la rompimos en Vélez y Moria fue una gran invitada, la amo", señaló.

Cuando le preguntaron si pensaba en escribir una canción inspirada en otra de las grandes divas argentinas, como Susana Giménez, respondió: "No se me ocurrió qué frase de la Su usar, ella tiene muchas buenas así que por qué no hacer canciones para las divas de nuestro país. Moria quizás es la diva que más me inspira y que yo más sigo. Entonces se nos ocurrió este '¿Quiénes son?' y decí que ella se copó y que vino a los dos estadios. En septiembre la voy a volver a invitar. Va a estar con los teatros, pero ojalá pueda volver porque sé que le encantó la experiencia".