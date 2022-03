Claudio Rígoli reveló el duro motivo por el que dejó la señal C5N: "Cuando no...."

Este fin de semana, Rígoli habló por primera vez públicamente del tema en el programa Los Andino, de Guillermo Andino y Carolina Prat, en la señal de Cablevisión y Kuarzo KZO.

"Me fui. Etapa cumplida. Y cuando no estás cómodo en un lugar, cuando no respetan tu trabajo, es un síntoma de que te tenés que ir”, comenzó diciendo Rígoli.

“Entonces podés aceptar cualquier cosa menos el destrato o la falta de respeto a un tipo que puso al aire C5N”, arrojó.

Y agregó: “Daniel Hadad me dio esa oportunidad; yo arranqué eso, la transmisión inicial la hice yo, la puesta al aire, la hice yo. Yo entiendo que venga un dueño y te diga: ‘Gracias por los servicios prestados, vamos para otro lado’. Decímelo de frente y me voy tranquilo. Dejé pasar un tiempo, no hubo un cambio de postura y me fui. Llegué a un acuerdo de caballero, les hice precio y me fui. Y está bien, y hoy es una etapa cumplida. Estoy muy tranquilo. He recibido decenas de mensajes de compañeros de C5N, siempre hablándome con mucho respeto. Y me llevo ese recuerdo”.

Embed

Qué pasará con Claudio Rígoli tras su salida de C5N

Cabe destacar que Claudio Rígoli seguirá al mando de Telenueve Central (El Nueve), continuando con su labor en el canal abierto en el que se desempeña desde 1987. A su vez, también continuará con la conducción Lo mejor de las mañanas (AM540) y Tal como son, que va los jueves en canal Metro.