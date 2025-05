Conocé a Agostina Vázquez, la actriz y conductora que dedica su vida al arte

Mi infancia fue un momento de gran creatividad y curiosidad. Recuerdo que me gustaba pasar horas dibujando y escribiendo historias. Mi familia siempre me apoyó y me animó a explorar mis pasiones. Me gustaba especialmente la danza y la actuación, y mi madre me inscribió en clases de ballet cuando tenía solo 5 años. Esos momentos en el escenario me enseñaron a conectarme con el público y a expresarme de manera auténtica.

¿Cuándo descubriste tu vocación?

Mi vocación como comunicadora se despertó cuando me di cuenta de la importancia de interactuar con el otro y con lo que sucede. Recuerdo que en la universidad, mientras estudiaba locución, me di cuenta de que mi pasión podía ser una herramienta poderosa para cambiar la vida de las personas. Me sentí emocionada y motivada al conducir eventos internacionales y ver la respuesta del público emocionándose y divirtiéndose con lo que yo proponía como conductora.

¿Cómo fue tu formación académica?

Mi formación académica fue fundamental para mi desarrollo como profesional. Estudié locución y también exploré otros terrenos del arte, como la danza y la actuación. Mis estudios me proporcionaron una base sólida en técnicas de expresión y habilidades de conexión emocional. Pero lo que más me gustó fue la oportunidad de conectarme con personas de diferentes disciplinas y aprender de sus experiencias.

9c448192-90b1-4312-8d10-da6759508a5a.jfif

¿Cuándo consideras que fue tu debut profesional?

Mi debut profesional fue cuando la directora ejecutiva de All Dance International me invitó a conducir la gala de premiación final del mundial de danza en Orlando, Estados Unidos. Recuerdo que me sentí nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Fue un momento clave en mi carrera, ya que me permitió demostrar mis habilidades para conectar con el público y llegar a vivir el disfrute y la emoción. Me sentí orgullosa de mí misma y supe que había tomado la decisión correcta al elegir esta carrera.

¿Qué te inspira?

Me inspira la capacidad de conectar con los demás y hacer una diferencia en sus vidas. Me gusta explorar diferentes formas de expresión y encontrar nuevas maneras de conectar con el público. Me inspiran las personas que tienen la valentía de ser ellas mismas y de compartir sus historias con el mundo.

¿Qué estás haciendo actualmente?

Actualmente, estoy conduciendo eventos y programas de televisión, y también estoy trabajando en proyectos de comunicación e inspiración para diferentes empresas y organizaciones. Soy la conductora oficial de All Dance International, y he tenido el honor de conducir eventos en distintos países del mundo. Además hice mi propio canal de streaming, primero llamado “3G” y luego su nueva versión, "Flojas de papeles", donde compartimos historias, experiencias y consejos para vivir una vida más auténtica y conectada con uno mismo.

¿Cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo?

A corto plazo, estoy enfocada en seguir desarrollándome como conductora y en expandir mi presencia en los medios y en eventos internacionales. A largo plazo, mi objetivo es seguir obteniendo reconocimiento como conductora nacional e internacional en los distintos medios, y seguir inspirando a las personas a ser ellas mismas y a compartir sus historias con el mundo.

¿Qué mensaje quieres dejar a tus seguidores?

Quiero dejar un mensaje de inspiración y motivación. Es importante recordar que todos tenemos una historia que contar y una voz que merece ser escuchada. No tengas miedo de ser tú mismo y de compartir tus experiencias con los demás. La vida es un viaje de autodescubrimiento y conexión con los demás, espero que mi historia te inspire a seguir adelante y a hacer de tus pasiones una realidad.