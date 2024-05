Coy, la hermana de Furia, reveló porque no entró a Gran Hermano en lugar de Rocío

En su lugar, quien entró ayer para jugar junto a la entrenadora fue una amiga llamada Rocío. De todas formas, Coy se expresó en las redes sociales y explicó cual fue el motivo que no le permitió participar.

"Perdón a todos, perdón no podía hablar. Gracias a todos por haberme hecho reír tanto con las especulaciones. Quería hacerles saber que los amo y voy a estar de este lado", comenzó escribiendo.

Luego puntualizó en sus obligaciones como madre y concluyó: "Tengo mucho que hacer aquí y mi responsabilidad es Rubí, Otto y Maya. Gracias nueva famiglia".

Coy sobre su ausencia en Gran Hermano

Mauro confesó qué siente por Furia y cómo seguirá el romance fuera de Gran Hermano

El musculoso Mauro Dalessio quedó fuera de competencia de Gran Hermano (Telefe) el último domingo cuando, a pesar del visible arrepentimiento de Furia tras sus escandalosas peleas amorosas, la furioneta lo expulsó del reality.

Ya en el estudio rodeado por los analistas y el conductor del ciclo, Mauro se animó a contar a corazón abierto cómo vivió su estadía en la casa y, sobre todo, su polémica relación con Scaglione.

Directo y sin vueltas, cuando Santiago del Moro le preguntó si está enamorado de Furia, el ex hermanito se sinceró: “No sé si me enamoré, pero si me gustó mucho en su momento”, y remarcó: “Me ayudó mucho dentro de la casa también”.

Furia besando a Mauro Dalessio - GH2023.jpg

“Es una gran persona que tiene sus cosas que empañan mucho todo lo que es, que lo dije siempre, pero fue lo que fue y pasó lo que pasó”, agregó sincero y aclaró sobre la historia de amor seguirá fuera de la casa: “Quiero decir públicamente que de mi parte ya está, yo di todo lo mejor”.

Asimismo, sobre el beso final que se dieron antes de su salida de la casa, Dalessio argumentó tajante: “Es una manera de dos personas maduras que pueden terminar bien su relación y es un buen cierre a algo de lo que vivimos que en su momento estuvo muy bueno, después tuvo un montón de altibajos, pero tanto ella como yo nos contuvimos ahí adentro, que es algo muy necesario dentro de la casa”.