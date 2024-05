Se filtró un video íntimo de Martín y Facundo antes de Gran Hermano y desató una revolución

A Martín lo habían llamado al confesionario para distraerlo y generar más expectativa. Cuando terminó de hablar con El Big, El Chino corrió a abrazar a su amigo.

A las pocas horas del ingreso de Facundo a Gran Hermano se empezó a replicar un video en las redes, donde el muchacho está junto al jugador del reality de Telefe.

En la grabación, que no tardó en ser tendencia, Facundo somete a Martín a un "pin-pong", el desafío más viral de TikTok. En ese clip se nota la buena onda que hay entre ellos.

Gran Hermano: el contundente consejo de Martín a Emmanuel después de que Furia le hiciera la cruz

El último domingo, en plena gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione se puso en contra de Emmanuel Vich y desde ese entonces los ahora exaliados no se hablan.

Incómodo y angustiado por el distanciamiento de Furia, el peluquero decidió abrirse y hablar con Martín Ku sobre lo sucedido. “Estoy pensando en que no sé qué le pasó conmigo porque no me habla, no me dice nada", le contó el cordobés al Chino.

"Yo le quiero dar su tiempo y espacio. No me dice algo puntualmente”, agregó el participante. “Pensá que está jugando. No te quedes maquinando, no es así", le respondió el jugador más racional dentro del reality.

"Ella juega por estrategia y sabes cómo es. Mantente lo más fuerte posible”, le surigió Martín. Inmediatamente, Emmanuel aseguró: “Sí, no me quedo pensando, pero la re quiero y no me gusta”.