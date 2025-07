El filoso like de Eugenia Tobal con un palito letal para La China Suárez

Así, mientras La China Suárez atraviesa un presente cargado de tensión con Benjamín Vicuña y rumores de fricciones con Nicolás Cabré, el like de Eugenia Tobal funcionó como una señal inesperada que muchos interpretaron como un pase de factura público.

La China Suárez expuso qué hizo detonar el vínculo con Benjamín Vicuña: "Me enteré..."

La China Suárez emprendió viaje a Turquía junto a su pareja, Mauro Icardi, quien debía retomar sus compromisos profesionales en el Galatasaray. La actriz tenía la intención de llevar con ella a sus hijos, Amancio y Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, pero finalmente no pudo concretar ese plan.

El motivo fue que Vicuña revocó el permiso que habilitaba a Suárez a salir del país con los menores. La decisión desató la furia de la actriz, quien le dedicó un fuerte descargo al actor chileno en sus redes sociales, donde lo acusó con dureza y visibilizó aspectos íntimos de su vínculo como padres.

“El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'. El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones”, escribió la ex Casi Ángeles, visiblemente molesta con su ex pareja.

Minutos antes de abordar el vuelo, la China Suárez fue abordada en el Aeropuerto por Oliver Quiroz, cronista de A la tarde (América TV). Para sorpresa de muchos, accedió a hablar con el programa de Karina Mazzocco, rompiendo así el silencio que venía manteniendo.

“Hablé. Y lo hice porque, a veces, las cosas son muy injustas. Voy un par de días a Turquía y vuelvo a buscarlos. Tengo una reunión importante, no es que me voy para siempre como dicen”, aclaró en diálogo con el ciclo.

Consultada por la decisión de Vicuña, respondió con sinceridad: “Me enteré hace dos días que no podía viajar con los chicos”. Y, ante la repregunta del notero, agregó: “No me tiene que dejar. Los dos tenemos un permiso. Así como viajaron con él, las dos veces fueron a Chile, ellos también podían viajar conmigo”.

Para cerrar, la actriz expresó cómo se sintió luego de hacer público su descargo: “Me siento aliviada. Era algo súper necesario”, sentenció.