Cuánto cuestan los exclusivos huevos de Pascua de Damián Betular

-El conejo mediano: pesa 320 gramos (15 cm. de alto y 12 cm. de ancho) y cuesta $ 24.000.

-¿Y cuánto cuesta el huevo de Pascua más grande? Pesa 1,5 kilos y el precio es de $ 69.000 (25cm de alto y 17cm de ancho).

Hecho con chocolate con leche, chocolate blanco y praliné de avellanas, en su relleno encontramos grageas, huevitos de chocolate con leche y avellanas y un conejo chico.

Damián Betular

Damián Betular mostró el tatuaje oculto que tiene sobre su pasión desconocida

Sin duda, Damián Betular es uno de los pasteleros más populares de los últimos tiempos, luego de su paso por la televisión argentina como jurado de realities gastronómicos como Bake Off y sobre todo MasterChef.

Así, ahora además de supervisar su coqueto negocio en Villa Devoto, Betu se sumó como panelista a Sería Increíble, el programa de streaming en Olga TV, junto a Nati Jota, Elial Moldavsky y Homero Pettinato.

Es así que tras su incorporación al programa virtual que se emite de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana, en las últimas horas Betular sorprendió a sus compañeros revelando su fanatismo por el fútbol y mostrando el tatuaje, hasta ahora desconocido, de Diego Maradona que lleva en su brazo izquierdo.

“A mí me encantaba jugar a la pelota. Incluso me he probado en equipos. Cuando vinimos a Buenos Aires con mis padres me fui a probar a tres equipos”, comenzó contando el chef oriundo de Dolores luego de explicar: "Tuve un hecho muy grande que me marcó a los 4 años: el mundial del '86 y desde ahí me obsesione con el mundial del '86 y con Diego Maradona".

En tanto, ya con su vida profesional dedicada por completo a la cocina varios años más tarde, “una vez estaba caminando por la Avenida Santa Fe, pasé por la Bond Street y vi que estaban todos con los tatuajes y dije ‘yo me tengo que hacer uno’. Ahí me hice el de Maradona con una fecha muy especial para él: 29/06/1986”, reveló el flamante panelista.

Ante el asombro de sus compañeros por el relato del cocinero revelando su pasión desconocida hasta ahora, y su tatuaje jamás visto, le pidieron que lo mostrara.

Así, Betu no dudó en levantase la manga de su remera para dejar al descubierto la imagen de Diego Maradona con la fecha en la que la Selección argentina se consagró campeona del mundo en el Mundial de México en 1986 tras derrotar a Alemania.