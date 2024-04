El contundente descargo de Cristina Pérez sobre su decisión de no ser madre: "Parece duro, pero..."

Embed

Cristina Pérez señaló que su vocación está por encima de todos. “Parece duro esto, pero a veces me quedo escribiendo hasta las cinco de la mañana y eso no me parece un sacrificio. Entonces, ahí hablo de la vocación. Creo que lo que elegimos es aquello por lo que estamos dispuestos a desvelarnos hasta las 4 o 5 de la mañana”, remarcó.

Hace casi un año, la conductora y actual el ministro de Defensa se comprometieron en una ceremonia íntima, al pie de la Cordillera de los Andes, en la localidad de Uspallata, Mendoza, provincia de la cual es oriundo el referente de Juntos por el cambio.

Cristina Pérez habló de su futuro en Telefe tras dejar la conducción del noticiero: "Un camino nuevo"

En febrero, Cristina Pérez y Rodolfo Barili regresaron a Telefe Noticias luego de un descanso y la periodista esclareció algunas dudas respecto de su futuro en el canal.

Telefe preparó una sección especial que se llamó “Un café con Cris” y ambos tuvieron una charla íntima para contar lo que estaba sucediendo.

"Cuando salió la promo la gente me decía: 'qué bueno que volvés. Yo les decía 'nunca me fui'. Trabajamos mucho para que pudiera ser así, quizás en algún yo pensé que me iba de Telefe, pero ¿sabes qué?, estoy acá en mi lugar, en mi casa", expresó Cristina al comienzo.

Luego de un minutos, hizo el anunció tan esperado y afirmó: “Vamos a hacer un camino nuevo, un camino en el que voy a tener la oportunidad de ser conductora de esta casa, también en lo artístico, y eso fue un sueño hace mucho tiempo para mi porque estábamos acá”.

“La empresa esta teniendo gestos muy fuertes conmigo en este momento al punto de que me permite no dejar del todo el noticiero, no dejar de estar con Rodolfo que es mi hermano, para hacer especiales, producciones, que ojalá a ustedes los dejen contentos”, siguió.

Además, hizo una importante aclaración sobre el futuro del noticiero y contó: “No van a poner un reemplazo mientras seguimos este camino, no van a poner un reemplazo para mi lugar y eso es muy fuerte también. Lo que me queda es poder responderles con agradecimiento y mucho trabajo”.

Por último, se refirió al nuevo programa que conducirá en el canal y con mucho entusiasmo aseguró: “No se si voy a hacer un programa de juegos, de entrevistas pero va a ser buenísimo y nos vamos a divertir”.