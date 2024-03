Damián Betular reveló detalles ocultos de su actuación en el videoclip de Lali Espósito: "Falta..."

Y remarcó cómo Lali lo invitó a formar parte del video: “Fui a un recital y Lali me dice ‘me encantaría que hagas cómprame un brishito’ y me manda la pista y la escuchamos. Le digo que sí y me dice ‘es una pavada, 10 de la noche, a las 12 estás en tu casa’. Llego a las nueve, eran las cuatro y media y no había pasado nada”.

“Entonces en un momento me dice Lautaro ‘lo que salga de una vez, así te vas’. Es mío los pasos. Había uno atrás que me decía ‘refregate en el auto’, ‘agarralo’, ‘sentilo’ y yo dale que va”, recordó Damián Betular.

Y reveló que hay material que no se vio en la edición: “Falta una parte que es contra el capot que es lo más fuerte. Yo contra el capot ya me sentía Madonna, era Madonna”

“Hay muchas cosas para contar de ese video porque el pantalón no era del mismo talle que el saco. Viene una vestuarista y me dice ‘vos no te preocupes’. Y cortan el pantalón y le hace como una soga, entonces yo estaba directamente estaba ahí en culo. Y Lali me dice: ‘no se nota, dale para adelante’", se sinceró.

Y cerró admitiendo: "Participar de un video clip fue genial, estoy para comedia musical”.

Damián Betular mostró el tatuaje oculto que tiene sobre su pasión desconocida

Sin duda, Damián Betular es uno de los pasteleros más populares de los últimos tiempos, luego de su paso por la televisión argentina como jurado de realities gastronómicos como Bake Off y sobre todo MasterChef.

Así, ahora además de supervisar su coqueto negocio en Villa Devoto, Betu se sumó como panelista a Sería Increíble, el programa de streaming en Olga TV, junto a Nati Jota, Elial Moldavsky y Homero Pettinato.

Es así que tras su incorporación al programa virtual que se emite de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana, en las últimas horas Betular sorprendió a sus compañeros revelando su fanatismo por el fútbol y mostrando el tatuaje, hasta ahora desconocido, de Diego Maradona que lleva en su brazo izquierdo.

“A mí me encantaba jugar a la pelota. Incluso me he probado en equipos. Cuando vinimos a Buenos Aires con mis padres me fui a probar a tres equipos”, comenzó contando el chef oriundo de Dolores luego de explicar: "Tuve un hecho muy grande que me marcó a los 4 años: el mundial del '86 y desde ahí me obsesione con el mundial del '86 y con Diego Maradona".

En tanto, ya con su vida profesional dedicada por completo a la cocina varios años más tarde, “una vez estaba caminando por la Avenida Santa Fe, pasé por la Bond Street y vi que estaban todos con los tatuajes y dije ‘yo me tengo que hacer uno’. Ahí me hice el de Maradona con una fecha muy especial para él: 29/06/1986”, reveló el flamante panelista.

Ante el asombro de sus compañeros por el relato del cocinero revelando su pasión desconocida hasta ahora, y su tatuaje jamás visto, le pidieron que lo mostrara.

Así, Betu no dudó en levantase la manga de su remera para dejar al descubierto la imagen de Diego Maradona con la fecha en la que la Selección argentina se consagró campeona del mundo en el Mundial de México en 1986 tras derrotar a Alemania.