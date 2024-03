Damián Betular mostró el tatuaje oculto que tiene sobre su pasión desconocida

“A mí me encantaba jugar a la pelota. Incluso me he probado en equipos. Cuando vinimos a Buenos Aires con mis padres me fui a probar a tres equipos”, comenzó contando el chef oriundo de Dolores luego de explicar: "Tuve un hecho muy grande que me marcó a los 4 años: el mundial del '86 y desde ahí me obsesione con el mundial del '86 y con Diego Maradona".

Damían Betular con tatuaje de Maradona - captura.jpg

En tanto, ya con su vida profesional dedicada por completo a la cocina varios años más tarde, “una vez estaba caminando por la Avenida Santa Fe, pasé por la Bond Street y vi que estaban todos con los tatuajes y dije ‘yo me tengo que hacer uno’. Ahí me hice el de Maradona con una fecha muy especial para él: 29/06/1986”, reveló el flamante panelista.

Ante el asombro de sus compañeros por el relato del cocinero revelando su pasión desconocida hasta ahora, y su tatuaje jamás visto, le pidieron que lo mostrara. Así, Betu no dudó en levantase la manga de su remera para dejar al descubierto la imagen de Diego Maradona con la fecha en la que la Selección argentina se consagró campeona del mundo en el Mundial de México en 1986 tras derrotar a Alemania.

Damián Betular recordó su increíble encuentro con Mick Jagger en la habitación de un hotel

Damián Betular recordó sus trabajos pasados antes de saltar a la popularidad como jurado del reality gastronómico MasterChef y recordó la increíble anécdota que tiene con Mick Jagger en la habitación de un hotel. El año pasado el cocinero visitó el programa Antes que nadie, Luzu Tv, y contó un insólito momento vivido de casualidad en Buenos Aires con el famosísimo cantante de rock.

Betular habló de su época trabajando en un exclusivo hotel y allí se dio el impensado cruce con Jagger, que estaba registrado en el hotel con otro nombre como suele ocurrir con las celebrities, de la manera más curiosa. “Hay un cargo que se llama Manager on duty, que es cuando se va el gerente general, uno de los gerentes, sea del área que sea, se queda hasta las 2 de la mañana. Hay un montón de gerentes, y esa noche me tocaba a mí”, explicó el cocinero.

damian betular mick jagger.jpg

Y añadió: “Nos avisan que hay un tema con el black out de la suite, que no cierra. Pero que no nos dejaban entrar hasta que no se vaya el VIP. Hablo con el manager de ellos, me avisa que se van a comer y que la podemos arreglar tranquilos. Se va a comer, la habitación estaba muy ordenada porque tiene mucha gente alrededor”.

“Suena la puerta, entran una chica y Mick Jagger. Nosotros, pálidos, más que por el huésped, es porque entró y nosotros seguíamos adentro”, contó con sorpresa Damián Betular. Y remarcó: “Nos dice ‘tranquilos, tranquilos’, y se sienta en el sillón a charlar con la chica. Le aviso al manager que si no lo terminamos de arreglar ahora, a las 5 de la mañana ya iba a entrar la luz, le pregunta a Mick y dice que lo arreglen”.

“Los pibes temblando con el taladro", comentó, y dijo que pudieron solucionar el inconveniente en la habitación. Y destacó que no pudo pedir una foto con Mick ya que hay que preservar la intimidad de los huéspedes y eso es motivo de despido.