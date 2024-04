El impensado hábito que adquirió Juana Repetto para cuidar su salud

“Me di cuenta haciendo el taller de siete elementos que, más allá de las consultas personales que yo tenía con el doc, que estoy aprendiendo y me está cebando mucho, que lo que más me cuesta es instalar los hábitos que no tienen que ver con la alimentación”, comenzó diciendo la actriz.

Juana Repetto descalza

Y explicó: “Si bien a veces la alimentación cuesta porque estamos haciendo un plan de salud para que las células estén sanas y, en un principio, es bastante estricto y no le podés dar al cuerpo y a la células nada que les haga mal, que es casi todo lo que la industria nos quiere dar de comer".

"No es tan fácil hacerlo pero yo estoy re acostumbrada. Entonces, no me cuesta tanto esa parte. Me cuesta la de instalar los otros hábitos que hay que instalar a diario. Como por ejemplo, todos los días tener contacto con la tierra”, aseguró y contó que por eso que decidió empezar a salir descalza.

“Esto no es esotérico. Esto es todo físico y químico. O sea, tiene una explicación científica esto. Es antinflamatorio y demás... Por eso, camino un poco por acá, un poco por el pasto, y también aprovecho para recibir un poco de sol natural”, aclaró.

El drama de Juana Repetto al construir la casa de sus sueños: "Tuvimos problemas"

Hace algunos días Juana Repetto se mostró sumamente feliz por el inicio de la construcción de su casa de ensueño. Sin embargo, tuvo que retrasar los planes pero un imprevisto que cambió todo.

"¡Emoción total! Después de un mes de atraso por problemas que les cuento en esta historia, arrancamos la obra. Básicamente, el terreno tiene menos metros que los que figuran en la escritura. O sea, de los que garpamos", escribió junto a un video donde explicó la situación.

En el clip dio detalles de lo que sucedió y señaló: “Estoy por ir a ver los avances en la obra. Empezaron a hacer el pozo. Se atrasó todo un montón porque tuvimos problemas. Cuando empezamos a plantar la casa, que se ponen unos hilos como para hacer la forma, nos venimos a enterar que el terreno tiene menos metros de que pagamos".

En ese sentido, la actriz contó que al enterarse la noticia decidieron achicar las dimensiones de la casa para de esta de manera poder comenzar con la obra y no retrasar aun mas el proyecto.

"No queremos perder más tiempo porque es también perder dinero porque alquilamos, además tenemos contratados a los constructores. Entonces es un montón de dinero perdido cada vez que se atrasa la obra. Y a eso hay que sumarle la lluvia", aseguró.