Mica Viciconte, tajante sobre la dieta de Indiana Cubero en su casa: "Hay límites"

La ex Combate explicó que ella trata de mantener una dieta equilibrada y sana, pero sin dejar de lado los "permitidos". “Yo suelo comer muy sano, como carne, verduras y los fines de semana el permitido es tomarse una copa de vino, me como una buena hamburguesa, pero en la semana se come super sano. A Fabi le gusta, y a mi también”, agregó.

Estas declaraciones seguramente provocarán la inmediata reacción de Nicole, que pone especial cuidado en la alimentación de sus hijas.

Al finalizar, Mica contó que la mamá de la modelo fue a visitarla cuando nació Luca, algo que -claramente- es una mojada de oreja para la rubia. “Ella fue la primera persona que conoció Luca. Vino a casa y es superagradable, conmigo es un amor, vino, merendamos y se fue. Esa es la relación. De humanos. No tiene mucha explicación. Hay que ponerse a veces en el lugar del otro”, mencionó.

Nicole Neumann les respondió sin vueltas a su mamá y a Mica Viciconte: "Todos los que se quieran..."

Nicole Neumann habló este miércoles en LAM (América TV) sobre el conflicto con su madre Claudia Neumann y sobre la pareja de su ex Fabián Cubero, Mica Viciconte.

“Para mí es un capítulo cerrado, trabajo desde que tengo 12 años, nunca usé durante toda mi carrera hablar mal de alguien. No me interesa entrar en el barro de nadie, así que no me voy a sumar, estoy en un gran momento de amor, todos los que se quieran seguir colgando, como dice Moria (Casán), de mis lolas y ahora también de mi panza, que me parece bastante patético, allá ellos”, comenzó diciendo la futura mamá.

Por otro lado, el cronista Santiago Sposato le preguntó si le molestó que su madre haya sido la primera persona que estuvo en el nacimiento de Luca, el hijo de Cubero y Viciconte.

“Hay cosas que son sumamente esperables, ni me detengo en eso. Hace un montón pasé la página, tengo una vida super linda y muchas cosas que agradecer. Tengo mucha gente que me acompaña y muchas personas que son como mi segunda mamá. Tengo a mi abuela, mi tío, mi hermana”, respondió contundente.