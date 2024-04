El tremendo audio de la mamá de Nicole Neumann donde aniquila a su hija

Al tiempo que tras ello Nicole volvió a arremeter, asegurando que su madre es un capítulo de su vida cerrado así como disparando que cuenta con otras mujeres a su alrededor a quienes considera sus segundas mamás.

Claudia Neumann y Nicole Neumann

Así las cosas, este viernes desde una comunicación vía chat con Intrusos (América TV), Claudia Neumann volvió a hablar de su hija y fue letal. "Ya sé que mi hija habló mierda. No lo quiero oír, no lo puedo oír y tengo que trabajar... No quiero saber más nada", comenzó disculpándose la mamá de Nicole Neumann.

Al tiempo que explotó al llamar monstruo a Nicole y echarse la culpa de la persona en la que se convirtió hoy en día. "Es un monstruo que, evidentemente, seré la culpable de haber creado y bueno... me tendré que joder. Es lo que me tocó", estalló Claudia con un dejo de hastío.

Por último, la madre de Nicole volvió a disculparse al explicar que "por el momento" no puede decir "nada más" y reveló que esta situación la llevó a tener problemas de salud con un "ataque de alergia mortal", que la tiene inyectándose semanalmente.

Nicole Neumann les respondió sin vueltas a su mamá y a Mica Viciconte: "Todos los que se quieran..."

Nicole Neumann habló este miércoles en LAM (América TV) sobre el conflicto con su madre Claudia Neumann y sobre la pareja de su ex Fabián Cubero, Mica Viciconte.

“Para mí es un capítulo cerrado, trabajo desde que tengo 12 años, nunca usé durante toda mi carrera hablar mal de alguien. No me interesa entrar en el barro de nadie, así que no me voy a sumar, estoy en un gran momento de amor, todos los que se quieran seguir colgando, como dice Moria (Casán), de mis lolas y ahora también de mi panza, que me parece bastante patético, allá ellos”, comenzó diciendo la futura mamá.

Por otro lado, el cronista Santiago Sposato le preguntó si le molestó que su madre haya sido la primera persona que estuvo en el nacimiento de Luca, el hijo de Cubero y Viciconte.

“Hay cosas que son sumamente esperables, ni me detengo en eso. Hace un montón pasé la página, tengo una vida super linda y muchas cosas que agradecer. Tengo mucha gente que me acompaña y muchas personas que son como mi segunda mamá. Tengo a mi abuela, mi tío, mi hermana”, respondió contundente.