Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se separaron: los duros motivos

"Luego del episodio que sucedió con el menor, ella intentó meterle onda, él se puso muy tóxico. Ella lo sacó de la casa a los gritos en Albanueva, donde viven en Benavidez", contó el panelista del ciclo conducido por Ángel de Brito.

"Fue un escándalo mal. Él no se quería ir, no se quería separar. Y después de tres horas, los vecinos tuvieron que interceder. El tipo se termina retirando del barrio", continuó.

Y agregó: "Lo que me cuentan es que ella le gritaba que nunca más la vuelva a buscar".

Gianinna Maradona confirmó que sigue con Daniel Osvaldo y lo defendió de una dura acusación

Este jueves en A la tarde (América TV), el periodista Luis Ventura contó que recibió una carta documento de parte de Gianinna Maradona.

En el contenido de esa carta, la hija del astro del fútbol defiende a su pareja, Daniel Osvaldo, que semanas atrás fue acusado de llevarle marihuana a Diego Maradona.

Gianinna Maradona desmintió de forma tajante esa afirmación contra su novio, aunque evitó referirse a otro escándalo.

"Usted afirmó, sin prueba alguna, hechos de extrema gravedad, tales como supuestos actos de evasión fiscal, adquisición irregular de propiedades en el extranjero y hasta un perjuicio económico multimillonario contra mi padre, Diego Maradona, al igual que el hecho de que mi pareja entraba marihuana a la casa de mi padre mientras convalecía. Son hechos falsos, temerarios y ajenos a la verdad", dice la carta documento.

Por el momento, la hija del astro del fútbol prefiere no pronunciarse sobre la denuncia de parte de una ex pareja de Osvaldo, Ana Oertlinger, quien relató la violencia que ejerció el ex jugador contra el hijo que tienen en común, Gianluca.

Pese al revuelo por los dichos de Oertlinger, en la carta, Gianinna deja en claro que continúa adelante con su vínculo con Osvaldo.