Coti Romero se confesó con Emmanuel y le confirmó su amor por Bautista en Gran Hermano

"Si te pasan cosas, te pasan cosas. No podés controlarlo. Lo que sí podés hacer es olvidarlo", agregó el cordobés. Bautista dentro del reality tuvo un romance con la exjugadora Denisse González y quedaron en continuar su relación una vez que él salga de la casa más famosa del país.

Coti, en tanto, reflexionó sobre el trato que tendrá con el cantante: "Voy a tratar de esquivar situaciones, no voy a hablar con él porque lo voy a hacer sentir muy incómodo. No estoy buscando nada".

"Yo no me di cuenta, las chicas me dijeron que ellas sentían algo y ahí sentí que él se alejaba mucho y es lo que yo voy a hacer ahora", agregó.

Cuánto cobra Coti Romero por su participación en Gran Hermano 2023

Coti Romero, que ganó fama después de su participación en Gran Hermano 2022, se unió a esta nueva edición gracias al golden ticket. La ex novia de El Conejo Quiroga ingresó al reality a poco de la final, lo que generó expectación y también resentimiento de algunos competidores, como Juliana Furia Scaglione.

“En la casa, gradualmente, están descubriendo quién es Coti. Hay una persona, Flor, que está obsesionada con ella. Florencia busca desestabilizar a Coti”, afirmó Santiago del Moro, analizando lo que sucede en la casa desde la llegada de la exconcursante.

En este marco, reveló cuánto gana la correntina por haber vuelto al reality. De manera tajante, indicó que recibe el mismo salario que sus colegas. En este contexto, se supo que los participantes de esta edición tendrían un salario mensual de 300 mil pesos.

Una vez más, Juliana “Furia” Scaglione apuntó a la próxima participante que quiere que sea eliminada de Gran Hermano 2023. En esta ocasión, la joven habló frente a la cámara para expresar su deseo de que Coti Romero ya no esté en la casa.

“A la nueva chica, que tiene 3 millones de seguidores… gente, esto es injusto. Saquenla, exclamó Furia, a viva voz. Y Virginia Demo, que estaba haciendo ejercicios en el patio, estuvo de acuerdo con ella. “Comparto la misma opinión, en este caso”, aseguró.

“Es divina, pero es injusto. Es hermosa, pero es injusto”, añadió, esperando que sus leales seguidores voten para que Coti (que ya había participado en la edición anterior del programa) sea la próxima eliminada del juego.