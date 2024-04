El doloroso detalle sobre la salud de Furia que la obligará a abandonar Gran Hermano

Embed

“Hoy el protocolo está a cargo del personal del Sanatorio Los Arcos y van a tener una reunión con ella. No es en la casa, la vuelven a llevar porque no es un solo médico, son varios. Van a conversar con ella y si todo está bien y la entidad médica le otorga el certificado de aptitud médica podrá volver y si no, no”, prosiguió el presentador de Gran Hermano.

Además, expresó: “Esta mañana se conocerá finalmente el diagnóstico. Los estudios de la semana pasada, la ecografía y la tomografía, resultaron muy bien. Ahora lo que estaban aguardando eran los análisis de sangre que estaban programados para hoy a primera hora y por eso no se le informaron antes”.

Y concluyó: "A ella se le notificó ayer que debía hacer ayuno por si acaso debían repetir algún estudio adicional y hoy la iban a llevar. Le iban a informar primero a ella y después ella decidiría qué hacer con esa información pero obviamente la prioridad la tienen los médicos, después ella y después veremos qué sucede con ella y el programa”.

Furia reveló la prohibición que le hizo Gran Hermano y generó todo tipo de especulaciones

Juliana Scaglione, más conocida como Furia, recibió un fuerte llamado de atención de parte de Gran Hermano. La contundente advertencia desató todo tipo de especulaciones entre los participantes del reality de Telefe.

Anoche, después de la llegada de Arturo, el perrito que los hermanitos cuidarán hasta que sea adoptado, la jugadora hizo un comentario que "El Big" no dejó pasar por alto. De inmediato, la voz del supremo se hizo escuchar.

“Lisandro, ahora falta que vengas vos”, exclamó Juliana tras darle la bienvenida a la mascota de la casa. "‘Juliana, eso está prohibido’, me dijo Gran Hermano cuando lo nombré”, le contó, más tarde, a sus compañeros de convivencia.

Los participantes están convencidos que tendrán una nueva visita. Muchos de ellos quieren volver a ver a Lisandro Navarro o a Lucía Maidana, dos de los jugadores más queridos por quienes aún están en la competencia. Ahora, por esa razón, Furia cree que no pueden nombrar a ex integrantes del reality.