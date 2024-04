Conmovida por un logro de su hijo Benjamín, Gianinna Maradona le dedicó un profundo mensaje

Embed

Una vez concluido el partido, con todas las emociones desbordantes, Gianinna compartió un mensaje para Benjamín con algunos códigos ‘internos’ de la familia que resultaron bastante claros para aquellos que siguen a la familia. “¡Que sea el inicio de muchos! TE QUIERO BEN! ¿Notaste las señales no eran solo para mí? No. También para la TATA OBVIO… OK, afortunadamente no me dijiste que era solo para la tata”.

Y concluyó: “Lloré. Me conmoví. El gol y tu celebración. Siempre que me necesites, ahí estaré. A todas partes, siempre. Lo sabes. Nosotras aquí, él desde el cielo. Qué honor ser tu madre, marciano”.

Benjamín Agüero compartió una particular foto del cumpleaños de 15 de Muna Pauls

Benjamín Agüero fue uno de los invitados al cumpleaños de 15 de Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls. La adolescente tuvo su evento soñado ante la presencia de muchas personas queridas.

El hijo de Gianinna Maradona y el Kun Agüero subió una foto del cumpleaños de 15 de Muna Pauls donde se lo ve junto a su madre, Dalma Maradona, Claudia Villafañe y el cantante Luciano Pereyra.

“Los amo”, comentó el actor y conductor Gastón Pauls desde su cuenta de Instagram sobre la imagen. Y Benja hizo eco de la cariñosa postal en sus redes.

Además, después compartió otra imagen junto a la cumpleañera, donde reflejó la amistad que tienen desde siempre: "Todo lo que sería ser amigos desde la panza", precisó el joven futbolista.

Sin duda fue un evento soñado para Muna junto a toda su familia organizado especialmente por Claudia Villafañe y que nunca olvidará junto a las personas que más quiere.