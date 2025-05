El dato más desolador de la tumba de Verónica Mestre, la hermana de Jésica Cirio: "Me decepcionó"

Lo cierto es que el padre de la modelo y conductora, Horacio Cirio, reveló el triste estado en el que se encuentra la tumba donde descansan los restos de Verónica Mestre.

En diálogo con el ciclo ISPA, Net, Horacio Cirio contó qué observó al visitar la tumba de Verónica, con quien tuvo una relación muy cercana pese a no ser el papá biológico.

Jésica Cirio

“La encontré y me decepcionó mucho en las condiciones que está la tumba, pero por el otro estoy un poquito reconfortado de haberle hecho una oración y dejarle unas flores”, precisó el papá de Jésica Cirio sobre cómo observó la tumba de Mestre.

Y detalló: “No tiene florero ni nada, como me lo imaginé, le traje una florcita artificial para que perdure".

"Me sentí mal porque me enteré por los medios, no me enteré por mi familia, terrible", se sinceró sobre la forma en que se enteró de la dura noticia de su muerte.

Y reflexionó al respecto: "Es una cosa seria, todos los problemas que podemos tener entre nosotros es una cosa, pero cuando hay un fallecimiento así no se jode".

Foto: Entrometidos.

jesica cirio hermana veronica mestre.jpg

Jésica Cirio reveló la verdad detrás de la trágica muerte de su hermana: "Mi familia está muy mal"

"Es una situación muy triste por eso no salí a hablar hasta ahora. Me separé y a los pocos días pasó esto. Fue todo junto". Con esa dura frase, Jésica Cirio definió en Mujeres Argentinas, El Trece, cómo se encuentra hoy después de la muerte de su hermana.

Luego de que se filtrara la noticia a los medios y se difundieran varias versiones, entre ellas algunas que hablaban de 'ajuste de cuentas' y 'adicciones', Cirio aclaró que Verónica tenía una enfermedad neurológica y que murió hace ya dos meses por una neumonía que derivó en Infarto.

"Tengo a mi familia muy mal por todo lo que dicen los medios. Son mentiras totales. Mi hermana se descompensó en la casa, la ambulancia la llevó al hospital, estuvo 10 días internada y murió ahí. No hubo nada extraño", señaló.

Cirio reconoce que está viviendo una etapa muy difícil de su vida y que le cuesta bastante recuperarse. "Estoy tratando de sobrellevar todo, fueron muchas cosas juntas este año", indicó.

Recordemos que Jésica se separó de Elías Piccirillo en medio de un escándalo. Él está detenido, acusado de haber organizado un operativo falso con complicidad de policías para perjudicar a Francisco Hauque, un empresario al que le debía una importante suma de dinero.

Sobre ese tema, la animadora aclaró: "No estoy imputada ni ligada a eso. Lo pueden hablar con mis abogados. Pero más allá de estar separada, es todo muy duro".