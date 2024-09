El dramático accidente del grupo Ke Personajes: "Dios estuvo con nosotros"

Esto fue instantes previos a que los integrantes del grupo salieran a probar los instrumentos y sonido, lo que pudo haber terminado en un hecho lamentable.

Una de las pantallas que estaba ubicada en el escenario se vino abajo y provocó los daños materiales en los instrumentos musicales de la banda.

Por suerte, uno de los productores se dio cuenta de que algo no estaba bien y dio aviso a todos, evitando que haya personas en ese lugar.

Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, grabó un video explicando qué fue lo que sucedió: "La tragedia mayor que pudo haber pasado si nosotros llegábamos antes a probar sonido", comenzó el cantante.

"La empresa que trabajó se tendrá que hacer cargo de los instrumentos", aseguró. Y reconoció: "Sí vale la vida de todos nosotros que nos vinimos diez, once horas en camioneta para tocar para la gente de Formosa. No pudimos por algo externo, nosotros no tenemos control sobre eso, así que no nos hacemos cargo".

"Dios estuvo con nosotros de que no estemos probando sonido y pase a mayores. La gente que nos sigue nos va a entender y con esa gente es con la que me quedo", concluyó Emanuel Noir sobre el terrible accidente en el escenario.

ke personajes destrozos instrumentos escenario.jpg

El nuevo video del cantante de Ke Personajes en un estado preocupante

En las últimas horas en las redes sociales se hizo viral un video que tiene como como protagonista a Emanuel Noir, cantante de la banda de cumbia Ke Personajes.

En la grabación se observa que un fanático comienza a filmar al artista en la calle, se acerca y le pide un saludo. El cantante parece no entender lo que le dice esa persona y responde algo sin demasiado sentido.

"Que me chupe la ver... tu papá", contesta Emmanuel Noir en el video. Enseguida, el sujeto que lo está filmando le aclara para quién era el saludo:"Para mí no es... es para el Tanque Silva".

"Tanque, cuidate, y portate bien", añade el artista, haciendo un esfuerzo por hablar y un tanto confundido. Al parecer, algo pasado de copas. El video no tardó en hacerse viral y generar preocupación por el estado del líder de Ke Personajes.