El cantante de Ke Personajes compartió la primera foto con su nueva novia modelo e influencer: quién es

"Llega un momento que dije yo me voy a valorar y voy a pensar un poco en mi por más enamorada que estuve de él, era hora de hacer lo que yo sentía y sentí que me tenía que ir de esa casa”, dijo Farías en el programa A la Siesta, Canal C.

Lo cierto es que a unas semanas de eso, el vocalista compartió la primera foto de quien es su nueva novia: una conocida joven modelo e influencer llamada Sophia Ramos.

La modelo subió a su perfil de Instagram con 87 mil seguidores una foto junto a Emanuel Noir en la que se los ve abrazados y riendo en la que expresó: "Así de feliz" y él compartió la misma imagen desde su cuenta y comentó: "Así me gusta".

El cantante también había subido una postal familiar con el árbol de Navidad de fondo y donde también se encontraba Sophia ya integrada a ellos. Viva el amor.

Se conocieron fotos retro del cantante de Ke Personajes y está irreconocible

Emanuel Noir, el líder de la banda Ke Personajes, se ha convertido en un verdadero fenómeno. El artista vive una gran momento profesional luego de que se conociera que encabeza la lista de lo más escuchado en Spotify Argentina.

"Ojitos rojos", "Pobre corazón" y "Adiós amor" son algunos de sus éxitos de este referente de la cumbia, que -en seis años- pasó de tocar en el garaje de su casa a actuar antes miles de fanáticos.

En las últimas horas, en las redes sociales, se viralizaron fotos del pasado de Emanuel Noir, que causaron furor entre sus fans. En las imágenes se lo ve físicamente diferente, sin tatuajes y una larga caballera castaña, con rizos.

El líder de Ke Personajes tiene 34 años y dos hijas, Emma y Martina. Semanas atrás había anunciado su compromiso con su pareja, Juli Farias. Sin embargo, ella decidió dar marcha atrás con todo y poner un punto final a la relación.