El encuentro de Wanda Nara y L-Gante con Maxi López que enloqueció a Mauro Icardi

Actualmente, el ex futbolista vive en Birmingham, Inglaterra, junto a su esposa Daniela Christiansson y su pequeña hija Elle.

Lo cierto es que una vez juntos en Europa, Wanda compartió un posteo en sus redes sociales donde se la puede ver junto a los chicos, L-Gante, y Maxi López en una amigable postal familiar.

Y aunque puede parecer un simple reencuentro, en medio del escandalo con Mauro Icardi muchos lo tomaron como una clara provocación para su ex marido.

La escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando impensados capítulos, cual si fuera una verdadera novela turca. Este miércoles sus abogadas tuvieron una audiencia vía Zoom para acordar el régimen de visitas del futbolista con sus hijas, a quienes no ve desde hace varios días a pesar de que por estas horas su ex se fue de viaje a Europa.

Así, Pía Shaw reveló en A la Barbarossa (Telefe) todo lo que sucedió frente al Juez. "Fue una audiencia que ya estaba pautada más allá del viaje y de que Wanda fue a llevar a sus hijos, estaba pautada, se presentaron ambas partes. La verdad es que me dicen fue una batalla campal lo que sucedió, con un juez que miraba y minuto a minuto iba respondiendo y viendo y la verdad que tengo que reconocer que es información pura y no es mi opinión, que estuvo más de acuerdo con el lado de Mauro Icardi que con la otra parte", confió de entrada.

Y mientras Analía Franchín deslizó que "el juez está cansado de esto", su compañera sumó más información al detallar que "estaban las abogadas de Icardi y la doctora Ana Rosenfeld por el lado de Wanda. También estuvo Icardi por Zoom, que pidió el cuidado personal de las nenas".

Asimismo siguió contando que ese "fue el pedido formal (de Icardi). Por esta semana. Hoy la doctora Ana Rosenfeld tiene que contestar una propuesta que las niñas se queden con su papá, ahora en estos días que pasen".

Fue allí que describió la situación actual de las menores. "Wanda Nara pidió 15 días de vacaciones porque alquiló una casa en Uruguay para los primeros días de enero", pero ocurre que "las chicas tienen prohibición de salir del país, a lo cual parece que la doctora Ana Rosenfeld dice 'no, pero con la mamá no', pero el juez le dice 'no, la prohibición rige tanto para la madre como para el padre. Las niñas no podrían irse'".

De esta manera, la panelista de Telefe detalló que el tema de "las vacaciones en Uruguay está difícil. Rige para ambos progenitores. El juez le dijo a la abogada de Mauro Icardi que tenía razón, que la resolución la había dictado él y las niñas no podrían salir del país con ninguno de los progenitores". En tanto, Marcovecchio volvió a reclamar que las nenas deberían haber estado desde ayer miércoles con el papá.