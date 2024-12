Se conoció el verdadero motivo de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi: "A él no le gustaba..."

Entrevistado en Cortá por Lozano (Telefe), el joven relató cómo fue ese doloroso momento para el rosarino. “Wanda me preguntaba sobre Mauro y Mauro sobre Wanda, querían saber cómo estaba el otro. Ella me preguntaba si él estaba cómodo, a dónde se iba a quedar”, comenzó contando.

Al tiempo que aseguró que para Icardi “fue todo muy rápido, el día que se fue estuvo mal y fue una situación inesperada. No creo que tampoco esté bien hoy”.

Y si bien admitió que no habló con ninguno de los dos sobre el tema de la China Suárez, Chaco reveló que “es muy difícil para él, o para cualquier persona reconocida, estar en un hotel, porque la gente se entera y lo cuenta. Él es muy reservado. Estuvo dos o tres días en mi casa porque me pidió Wanda”.

Además, confió cómo fue la escandalosa separación desde el punto de vista de su amigo: “La situación le dolió. Separase de su mujer, dejar su casa y a sus nenas. Es una situación difícil. Es un tema que viene preparándose, no es de ahora. Noté que Wanda hizo el duelo durante la relación. Hubo un ultimátum y ella tomó la decisión. Wanda se expresa y Mauro se cierra”.

Y por último, contó cuál fue el gran enfrentamiento que terminó con el matrimonio de Wanda e Icardi: "Yo siempre decía que son como un equipo. Pero Wanda quiso cambiar su vida en cuanto lo laboral y hacer cosas para ella. Después de mucho tiempo de ayudar a otros, ella quería hacer sus cosas y a Mauro no le gustaba mucho".

Mauro Icardi y Wanda Nara

La polémica foto íntima de Mauro Icardi y la China Suárez que enfureció a Wanda Nara

A tres años de aquel famoso encuentro en París entre Mauro Icardi y la China Suárez que desató el Wandagate, y que claramente fue el comienzo del fin de su matrimonio con Wanda Nara, por estos días el futbolista y la actriz volvieron a cruzarse en un boliche.

Sucede que a diferencia de aquella vez -por obvias razones-, en esta oportunidad no tuvieron problema en que los vean juntos. Y si bien a la China le molestó que algunos curiosos los grabasen, por lo que intentó detener la grabación, horas después se viralizó una picantísima imagen de los dos que habría hecho estallar de furia a Wanda Nara, quien aseguró no descansar hasta destruir a la ex de Vicuña.

TW Mauro Icardi y China Suárez con IA.jpg

Lo cierto es que la fotografía en cuestión fue creada con inteligencia artificial, y obtuvo la aprobación de muchos fanáticos del rosarino que anhelan la concreción del romance de manera oficial mientras que los seguidores de la China no estarían tan contentos con este vínculo.

Concretamente, allí puede verse a Eugenia Suárez embarazada de Mauro Icardi, quien justamente hace unos días aseguró que esperaba ponerse de novio con la actriz.