El enojo de Virginia en Gran Hermano por una actitud que le dejó un sabor amargo

Los jugadores se llevaron auriculares, ropa y electrodomésticos. Virginia, en tanto, se llevó una enorme decepción al abrir su regalo. ¿Qué había adentro? Un CD de Gran Hermano 2007, con el hit "El beso del osito".

La mujer de La Plata no ocultó su enojo por la maldad de la producción que recayó en ella. "Mirá lo que me gané yo! ¿Puede ser? Me quiero pegar un tiro en la conch...", exclamó.

Gran Hermano: la reacción de Manzana al ver a Virginia profundamente devastada por su salida

Días atrás, en una definición atrapante, Federico Farías, más conocido como Manzana, se convirtió en el último eliminado de la casa de Gran Hermano, con el 54,2 por ciento de los votos.

En la casa, Virginia Demo, que tenía una relación muy especial con él, no ocultó su tristeza tras su salida. “Yo tengo cero poder con la gente. Todos los que quiero que se queden se van”, afirmó.

En el programa de Georgina Barbarossa, A la Barbarossa, Manzana habló de su relación con la humorista. "Para mí es única. Es clave. Nunca he tenido un vínculo así. Es una amistad muy linda para mí”, sostuvo.

El joven destacó que Vir lo ayudó a sobrellevar momentos difíciles en el juego. "Éramos muy compañeros, éramos una contención. Nos cagábamos de risa, nos peleábamos y nos cagábamos de risa. Juntos tratábamos de sobrevivir en la casa”, cerró.